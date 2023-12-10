الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.. البطاقات الحمراء وغزارة الأهداف أبرز المشاهد

المصدر: وام

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مع ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، أمس السبت، استطاع الوصل أن يحافظ على صدارته للمسابقة للمرة الرابعة على التوالي هذا الموسم ليصل إلى النقطة 24، رغم تعادله أمام الوحدة 2-2 ليوسع الفارق بينه وبين شباب الأهلي أقرب ملاحقيه إلى 4 نقاط.

وكانت الغزارة التهديفية عنوانا للجولة التي أقيمت مبارياتها على مدار يومين، وبلغت أهدافها 33 هدفا، بمعدل 4.7 هدف في المباراة الواحدة.

فيما تصدرت أيضا البطاقات الحمراء المشهد في الجولة بعدما أشهر قضاة الملاعب 6 بطاقات حمراء، اثنان منها في لقاء الجزيرة وعجمان، وذلك بجانب 33 بطاقة صفراء، و احتساب 6 ركلات جزاء تم تسجيل3 منها فقط.

وكان شباب الأهلي قد حقق الفوز الأكبر في الجولة، وذلك على حساب الإمارات 7-0، لتصبح المرة الأولى التي يسجل فيها 7 أهداف بدوري المحترفين، منذ فوزه على عجمان 8-1، في موسم 2015/ 2016، فيما جاء فوز عجمان على الجزيرة 5-1، ثاني أكبر فوز بالجولة أيضا.

وبحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، أصبح هدف جيلهيرمي لاعب شباب الأهلي في مرمى الإمارات، ثالث أسرع هدف للفريق في دوري المحترفين، حيث سجله بعد مرور 30 ثانية فقط.

وشهدت الجولة تسجيل 6 ثنائيات منها 3 في مباراة واحدة، عن طريق كل من جيلهيرمي، ويوري سيزار، وحارب عبد الله ( شباب الأهلي)، في مرمى (الإمارات)، وعمر خريبين ( الوحدة)، وعثمان كامارا ( الشارقة)، وانتونيو فالمور( خورفكان).

وخلال الجولة ابتسمت الأرض لأصحابها في 3 مباريات فقط، بفوز البطائح على بني ياس 2-1، وفوز شباب الأهلي على الإمارات 7-0، وفوز خورفكان على النصر 3-1.

وبالنسبة لصراع الهدفين لا تزال الصدارة للتوجولي لابا كودجو لاعب العين بـ8 أهداف، على الرغم من عدم زيارته للشباك خلال هذه الجولة، يليه برصيد 7 أهداف كل من عمر خريبين ( الوحدة)، وعلي مبخوت ( الجزيرة)، وفابيو ليما ( الوصل)، وكايو لوكاس ( الشارقة).

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