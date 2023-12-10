عبدالله الظنحاني لـ «البيان»:«النواخذة» يسير في الطريق الصحيح وتجاوز كبوة البدايات

المصدر: دبا – محمد فضل

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أكد عبدالله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة أن فريق «النواخذة» تجاوز كبوة البدايات التي حدثت له مع انطلاقة الموسم الحالي، والتي فقد على إثرها عدداً من النقاط في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مشيراً إلى أن دبا الفجيرة يسير في الطريق الصحيح سواء على مستوى دوري الدرجة الأولى (الهواة) أم على صعيد كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي بلغ فيها النهائيات، وانضم إلى ركب أندية دوري أذنوك للمحترفين في انتظار قرعة دور الـ 16 من المسابقة الأغلى.

استعداد

ودعا الظنحاني لاعبي الفريق إلى الاستعداد الجيد للمباريات المقبلة، حيث يواجه الحمرية بعد غدٍ في الجولة 11، مشيراً إلى أن فوز الفريق على الجزيرة الحمراء بالجولة الماضية وتكرار الفوز على الفريق نفسه في بطولة الكأس منح الفريق معنويات عالية قبيل لقاء الحمرية، والذي ينتظره جمهور الفريق بفارغ الصبر.

لافتاً إلى أن إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس الإدارة راضية عما يقدمه الفريق في الدوري، وننتظر تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية للمنافسة على المراكز الأولى في الدوري.

دوري صعب

ووصف الظنحاني النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى (الهواة) بالأصعب، خصوصاً أن عدد الأندية فيها يعتبر الأكبر في تاريخ المسابقة بوجود 17 فريقاً، مشيراً إلى أن التنافس سيكون على أشده بين فرق الصدارة، وكذلك على مستوى أندية القاع التي تحاول الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

تألق

وفيما يتعلق باستعادة العماني محمد المربوعي «حاسته» التهديفية أكد أن المربوعي مهاجم قناص ولم تتح له الفرصة الحقيقية مع انطلاقة الدوري، ولكن بعد قدوم المدرب الصربي زوران منح اللاعب الحرية في الخط الأمامي فتفجرت موهبة اللاعب وعاد لاستعادة علاقته مع الشباك من جديد، وتمكن من إيداع 3 أهداف في مرمى الجزيرة الحمراء «ثنائية في الدوري وهدف في الكأس»، وقال: إدارة النادي تنتظر من المربوعي وبقية اللاعبين في خط الهجوم مزيداً من الأهداف في المباريات المقبلة.

مركز

الجدير بالذكر أن دبا الفجيرة يحتل حالياً المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى برصيد 16 نقطة، وخاض 9 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في مباراة واحدة، كما صعد الفريق إلى دور الـ 16 من مسابقة الكأس الغالية.

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