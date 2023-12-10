4 مباريات في الجولة 11 لدوري «الأولى» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تقام عند الرابعة و45 دقيقة عصر اليوم، 4 مباريات في افتتاح الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ويلعب الظفرة وصيف المسابقة برصيد 19 نقطة أمام سيتي «4 نقاط» وهي المباراة الأولى لمدرب الظفرة الجديد البرازيلي باولو كاميلي الذي حل بديلاً عن الدكتور عبدالله مسفر.

ويستقبل يونايتد «السادس برصيد 14 نقطة»، فريق غلف اف سي «الحادي عشر برصيد 12 نقطة»، ويلتقي التعاون «الثامن برصيد 13 نقطة» مع غلف يونايتد «الرابع عشر برصيد 10 نقاط»، ويلعب مصفوت «الخامس عشر برصيد 6 نقاط» مع مسافي «الثاني عشر برصيد 12 نقطة».

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