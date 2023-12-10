منصور بن محمد: دبي حريصة على ترسيخ مكانتها وجهة رياضية عالمية

المصدر: دبي ـ وام

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، أن القيادة الرشيدة تولي أهمية كبيرة لدعم الرياضة وتوفير كل الرعاية والاهتمام للرياضيين من مختلف الألعاب بفضل ما تتمتع به دبي من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية وسياحية وخدمية وملاعب عالمية المستوى، علاوة على البيئة الجاذبة التي أسهمت في تشكيلها منظومة تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة والتطور.

بما يتيح للإمارة القيام بدور مؤثر في تطوير مختلف الألعاب الرياضية عموماً ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص ليس على المستوى المحلي فحسب ولكن على النطاق الدولي من خلال إسهامها كملتقى ومركز نموذجي في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية، والمعسكرات التدريبية للفرق، مع تسخيرها كافة السبل والمقومات لإنجاحها.

وقال سموه: إن دبي حريصة على توثيق علاقات التعاون مع مختلف الشركاء والأندية والاتحادات الرياضية الدولية بما ينسجم مع النمو الذي يشهده قطاع الرياضة في دبي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي فيها، تحقيقاً لمستهدفات الخطة الاستراتيجية للقطاع في دبي، والجهود التي يبذلها مجلس دبي الرياضي على صعيد تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية والمساهمة في تعزيز جاهزيتها لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، في مقر مجلس دبي الرياضي وقال سموه، على حسابه بمنصة «×»: «فخور بالترحيب بخوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في دبي، وخلال لقائنا في مقر مجلس دبي الرياضي بحثنا سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ونتطلع لمشاريع مشتركة وتعاون أكبر خلال المرحلة المقبلة».

حضر اللقاء سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس، ونائب رئيس نادي برشلونة وعدد من أعضاء الوفد المرافق، حيث تم خلال اللقاء تعزيز علاقات التعاون مع نادي برشلونة باعتباره من أعرق الأندية وأكثرها شعبية على مستوى العالم، كما تم خلال اللقاء التأكيد على الدور الذي تقوم به دبي للارتقاء بمختلف الألعاب الرياضية العالمية بما حققته من نجاحات مشهودة على صعيد استضافة وتنظيم البطولات العالمية ووجهة مفضلة لمعسكرات التدريب لمختلف الفرق الرياضية.

وخلال اللقاء ثمن رئيس نادي برشلونة الجهود التي يبذلها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لجعل دبي وجهة لعشاق الرياضة عموماً وكرة القدم بصورة خاصة لما تتميز به من بنية تحتية متطورة ومرافق رياضية ذات معايير عالمية أسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة رياضية عالمية لاستضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية بنجاح وتميز.

واستمع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لشرح من رئيس نادي برشلونة عن تفاصيل المشروع الذي يقوم به النادي لبناء استاد جديد في موقع استاد «كامب نو» ، والذي يتوقع أن يكون تحفة معمارية فريدة، كما استمع سموه لشرح عن خطة تطوير المنطقة المحيطة بالاستاد المؤقت الذي يخوض فيه برشلونة مبارياته حالياً وحتى صيف 2026.

13 بطولة

جدير بالذكر أن لابورتا، يحمل شهادة في المحاماة وترأس برشلونة للمرة الأولى لمدة 7 سنوات من عام 2003 وحتى 2010 وحقق معه الفريق الأول لكرة القدم الفوز بـ13 بطولة من بينها سداسية تاريخية عام 2009 تضمنت الفوز بالدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني.

وكذلك دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبية، وعاد لرئاسة برشلونة للمرة الثانية في مارس 2021، حيث فاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية في موسم 2022 ـ 2023.

سموه:

نتطلع لمشاريع مشتركة مع برشلونة وتعاون أكبر خلال الفترة المقبلة

توثيق العلاقات مع الأندية والاتحادات الدولية ينسجم مع تطور الرياضة في دبي

خوان لابورتا:

دبي تتميز ببنية تحتية متطورة ومرافق رياضية بمعايير عالمية

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