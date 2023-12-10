العين يتعادل مع كلباء ويتراجع ثالثاً

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد فضل وعلي الظاهري

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تعادل اتحاد كلباء وضيفه العين 2-2 أمس باستاد كلباء في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ورفع العين رصيده إلى 19 نقطة، وتراجع إلى المركز الثالث.

واتحاد كلباء إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وسجل هدفي العين، اليخاندرو كاكو، وسفيان رحيمي في الدقيقتين 20 و 70، ولاتحاد كلباء اندريس فومبيرجار،ودانيال بيسا في الدقيقتين 30 و 38، وطرد الحكم كلاً من جوناتاس «العين»، مهدي قايدي «كلباء»، في الشوط الأول، بالبطاقة الحمراء المباشرة بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR»، والتي أثبتت تدخلاً عنيفاً من اللاعبين في حالتين مختلفتين.

وحقق الشارقة فوزاً سهلاً على مضيفه حتا باستاد حمدان بن راشد آل مكتوم، أربعة أهداف مقابل هدف، ورفع رصيده إلى 17 نقطة، سجل أهداف الشارقة كايو لوكاس من ركلة جزاء في الدقيقة 19، وعثمان كمارا في الدقيقتين 41 و73 وسبيستيان تيغالي في الدقيقة 45، فيما أحرز هدف حتا الوحيد ميركل الكسندر في الدقيقة 67، وشهدت المباراة إضاعة ركلتي جزاء، أهدر الأولى جمال معروف «حتا» والثانية موسى ماريغا «الشارقة».

وخطف خورفكان فوزاً غالياً، وتغلب على النصر باستاد صقر بن محمد القاسمي بنتيجة 3 - 1، وأحرز الثلاثية كل من أنطونيو جونيور وعمر جمعة، ومحمد عوض الله في الدقائق 11، 55، 62، وسجل هدف النصر كيفين اغوديلو في الدقيقة 37، وألغى حكم المباراة سلطان عبدالرزاق هدفين لخورفكان بعد العودة لتقنية الفيديو «VAR» وبهذه النتيجة رفع خورفكان رصيده إلى 10 نقاط، وتجمد النصر عند 9 نقاط.

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