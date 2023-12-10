نتيجة تاريخية لشباب الأهلي والإمارات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شهدت مباراة شباب الأهلي وضيفه فريق الإمارات، ضمن الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، نتيجة تاريخية، بعدما انتهت بفوز شباب الأهلي بسباعية نظيفة، لتكون ثاني أكبر نتيجة يحققها الفريق طوال مشاركته في دوري المحترفين، منذ فوزه 8 - 1 على الفجيرة في الجولة الأولى للدوري يوم 19 أغسطس 2015، إلا أن مسيرة «فرسان دبي».

لا تخلو من انتصارات كبيرة تاريخية أخرى في الدوري، ومنها الفوز على العين 6 - 3، وعلى الشباب 5 - 1، وعلى الوحدة 6 - 2 في موسم 2012 - 2013، والفوز 5 - 1 على الوصل في موسم 2014 - 2015، والفوز 5 - 0 على الظفرة موسم 2018 - 2019، كما فاز 5 - 1 على الفجيرة، و5 - 0 على اتحاد كلباء في موسم 2019 - 2020، والذي ألغي بعد الجولة 19، لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

الخسارة الأكبر

وفي المقابل، تلقى فريق الإمارات، الخسارة الأكبر في تاريخ مشاركته بدوري المحترفين، بعد الخسارة من الجزيرة 0 - 6 في موسم 2018 - 2019، وتتضمن مسيرة «الصقور» في دوري المحترفين أيضاً، الخسارة 0 - 5 من الوصل في موسم 2009 - 2010، ومن الشباب 1 - 5 موسم 2011 - 2012، ومن العين 2 - 5 في موسمي 2013 - 2014 و2016 - 2017.

كما تسببت الخسارة الثقيلة مساء أول من أمس، في وضع الإمارات على قمة قائمة الأضعف دفاعاً في النسخة الحالية من الدوري، بتلقيه 30 هدفاً في 10 مباريات، وبمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، وبات كذلك رابع أضعف الأندية هجوماً، قبل إسدال الستار على الجولة العاشرة، بتسجيل 13 هدفاً فقط، بمتوسط 1.3 هدف في المباراة الواحدة.

وعبّر الإسباني لويس راموس بلاناغوما مدرب الإمارات، عن حزنه الكبير لتلك الخسارة، وقال: لعبنا مباراة أمام خصم صعب، وتلقينا 3 أهداف سريعة، ولم ننجح في التسجيل من الفرص التي لاحت لنا أمام مرمى المنافس، ونعيش إحساساً سيئاً بعد تلك الخسارة الثقيلة، ولكنها تبقى رغم الأهداف السبعة، خسارة مباراة من 3 نقاط فقط، ولا تزال لدينا فرص أخرى للتعويض، وجمع أكبر عدد من النقاط لتحسين وضعنا في جدول ترتيب الدوري قبل توقف المسابقة.

وفي المقابل، أعرب أحمد جميل لاعب شباب الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه الكبير على الإمارات، وقال أغلقنا صفحة الدوري مؤقتاً، ونفكر في مواجهة الوصل غداً الاثنين، في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، خاصة ونحن مطالبون بتحقيق الفوز، للحصول على بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، وإهدائها إلى جمهورنا.

مسؤولية

وقال فراس صالح لاعب فريق الإمارات: الكل يتحمل مسؤولية الخسارة الثقيلة، ونحن لم نبدأ بشكل صحيح أمام شباب الأهلي، واستقبلنا 3 أهداف في الشوط الأول، وحاولنا العودة في الشوط الثاني، ولكن طرد فهد سبيل في الدقيقة 47، أثّر في أداء الفريق، خاصة أننا نلعب أمام شباب الأهلي الفريق القوي، وبطل الدوري الموسم الماضي، ولا تزال أمامنا جولات أخرى في المسابقة، والمطلوب فيها تصحيح الأمور.

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