تعثر الوصل يشعل صراع صدارة الدوري

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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أشعل تعادل الوحدة والوصل 2 ـ 2 في قمة الجولة العاشرة، أول من أمس، صراع الصدارة في دوري أدنوك للمحترفين، وخدم المنافسين في مقدمة جدول الترتيب بعد تعثر «الإمبراطور» وفقدانه نقطتين ثمينتين، في ظل تبقي مباراة مؤجلة لكل من العين وشباب الأهلي، وبقاء فارق الـ7 نقاط بين الوحدة والوصل.

وللمباراة السابعة على التوالي يفشل الوصل في تحقيق الفوز على الوحدة في مواجهاتهما في الدوري، ليكرس العنابي عقدته لفهود زعبيل في آخر 5 سنوات، إذ كان آخر فوز حققه الوصل في فبراير 2019، بينما آخر فوز للإمبراطور على العنابي في ملعب آل نهيان منذ أكتوبر 2016.

وعجز الوصل عن الحفاظ على الفوز وتقدمه بهدفين رغم النقص العددي في صفوف الوحدة الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد خالد بطي في الدقيقة 63، ليحرم التعثر الفريق من تحقيق أفضل انطلاقة والوصول إلى 26 نقطة خلال أول عشر جولات من الدوري، ولكنه نجح فقط في الحفاظ على سلسلة عدم الخسارة باعتباره الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للهزيمة.

وبدا أن «الإمبراطور» يعاني عندما يواجه فريقاً منقوصاً، بعدما سقط في فخ التعادل في 3 مواجهات أمام فرق لعبت بنقص عددي في مباريات خورفكان وعجمان وأخيراً الوحدة.

«ريمونتادا»

ونجح الوحدة بعشرة لاعبين في تحقيق الـ«ريمونتادا» بفضل هدفي الدولي السوري عمر خريبين الذي بات أكثر لاعب مساهمة للأهداف منذ انضمامه للفريق بـ38 هدفاً خلال 44 مباراة مع الوحدة بدوري المحترفين، إذ سجل 30 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة، ورفع رصيده من الأهداف في الموسم الحالي إلى 7، واقتحم صراع الهدافين.

حيث يأتي ثانياً بعد التوغولي لابا كودجو، ويتساوى في رصيد الأهداف مع مهاجم الجزيرة، علي مبخوت، ونجم الوصل، فابيو ليما.

غياب التركيز

وأكد الصربي ميلوش مدرب الوصل أن ضياع نقطتين من فريقه بالتعادل أمام الوحدة ليس معناه فقدان الصدارة، خصوصاً وأن الدوري لا يزال طويلاً، مشيراً إلى أنه كان سيصبح راضياً بنقطة التعادل قبل المباراة، ولكن بناء على مجريات اللقاء وتقدم الفريق بهدفين وطرد لاعب من الوحدة، ضاعت نقطتين من الفريق.

وأضاف: أبارك للوحدة ومدربه على الأداء، لا ألوم اللاعبين، ولكن نلوم أنفسنا كجهاز فني بسبب غياب التركيز.

نجاح

واعتبر الهولندي آرنو بويتنيغ مدرب الوحدة أن فريقه خسر نقطتين بالتعادل لأن المباراة على ملعبه، مؤكداً أن الوحدة قدم أداء جيداً أمام فريق قوي، وفي مباراة بها الكثير من التوتر، مشيراً إلى أن الفريق رغم النقص العددي نجح في العودة في النتيجة، وسنحت له فرصة لتسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة.

وقال: استقبلنا هدفاً من ركلة جزاء غير ضرورية، وانتهى الشوط الأول بالتأخر 1 ـ 2، وخلال الاستراحة تحدثت مع اللاعبين حول ما يمكن عمله في الشوط الثاني ولكن تعرضنا لحالة طرد أعتقد أنها غير مستحقة من وجهة نظري.

ووجه آرنو الشكر إلى إسماعيل مطر قائد الفريق الذي دخل بديلاً في الدقائق الأخيرة ومحاولته المساهمة بهدف في نهاية المباراة، مؤكداً على أنه يقدم الكثير للفريق ونموذج وقدوة.

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