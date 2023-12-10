مدرب البطائح: ابتعدنا خطوة عن دوامة الهبوط

المصدر: الشارقة - علي الظاهري

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اعتذر الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح للاعبيه عن ردة الفعل بعد الخسارة في الجولة قبل الماضية أمام الوصل برباعية، وقال:

قبل الحديث عن الفوز المهم على بني ياس بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، أريد التوضيح بخصوص تصريحاتي في المؤتمر الصحافي، بعد الخسارة في المباراة قبل الماضية أمام «الإمبراطور».

مشيراً إلى أنه قد يكون بالغ في ردة الفعل على فريقه، والبعض أساء فهم الرسالة، بتفسيرهم أن هناك شيئاً في داخله ضد اللاعبين أو الإدارة، بخلاف الحقيقة، التي تؤكد أن الإدارة قريبة جداً من الجهاز الفني والفريق، سواء في حالة الفوز أو الخسارة. وتحدث رادوي عن أهمية الفوز الأخير على بني ياس، الذي ساهم في الوصول إلى النقطة 15، والابتعاد خطوة عن دوامة الهبوط، وتوسيع الفارق مع بعض الفرق، مثل حتا والإمارات.

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