خماسية عجمان تؤزم موقف فرانك دي بور في الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تأزم موقف الهولندي فرانك دي بور مدرب فريق الكرة بنادي الجزيرة مع فريقه، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمام عجمان 1 - 5 في لقاء الفريقين بالجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي الخسارة الرابعة للجزيرة في النسخة الحالية من البطولة.

والتي نتج عنها تراجع الفريق في جدول الترتيب إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة، الشيء الذي يضعف استمرارية دي بور في قيادة الفريق حتى نهاية الموسم ويضعه في دائرة الإقالة من مهمته، قياساً بالنتائج السابقة، والتي لم تلبي طموحات الجماهير، وأبعدت الفريق عن الصدارة.

دي بور حقق الفوز على بني ياس 4 - 1 في الجولة التاسعة، لكنه لم ينجح في المحافظة على نتائجه الإيجابية ليتلقى خسارة كبيرة على ملعبه أمام «البرتقالي» وضعته في موقف حرج مع جماهير النادي، وتحت ضغط شديد.

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