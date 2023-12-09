العين واتحاد كلباء يتعادلان 2-2 في مباراة الأحداث

المصدر: العين- طلحة عبدالله تصوير- زيشان أحمد

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تعادل اتحاد كلباء وضيفه العين 2-2 مساء اليوم على ملعب كلباء في ختام مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى ( 19 نقطة) في المركز الثالث، واتحاد كلباء إلى (12 نقطة) في المركز التاسع، وسجل أهداف اتحاد كلباء اندريس فومبيرجار، في الدقيقة ( 30)، و دانيال بيسا في الدقيقة (38 ) بينما سجل للعين، اليخاندرو كاكو في الدقيقة (20)، وسفيان رحيمي في الدقيقة (70).

الشوط الأول

جاء شوط المباراة الأول حافلا بالأحداث فبعد أن تقدم العين بالهدف الأول لم تدم فرحة جماهيره طويلا إذ مني الفريق بضربة موجعة عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للاعبه جوناتاس، بعد العودة لتقنية الفيديو والتي أثبتت تدخلا عنيفا للاعب، وهو ما استغله اتحاد كلباء على خير نسق ليندفع لاعبوه للهجوم ويسجلوا هدفين متتالين قبل أن يطرد الحكم زميلهم الخطير مهدي قايدي، ببطاقة حمراء مباشرة بعد لعبة شبيهة بتلك التي تسببت في طرد لاعب العين عقب العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد كلباء بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة في شوط اللعب الثاني بعشرة لاعبين لكليهما بعد طرد جوناتس من العين ومهدي قايدي من اتحاد كلباء، وهو ما دفعهما للتحفظ خصوصا من جانب اتحاد كلباء المتقدم بهدفين ولم تشهد الدقائق العشر الأولى من هذا الشوط أحداث تذكر باستثناء تسديدة للابا كودجو، انتهت إلى ركلة زاوية لم يستفد منها العين.

أفضلية عيناوية

مع مرور الوقت بدا العين أفضل حالا وأوفر هجوما في محاولاته المستمرة لإدراك التعادل لتضيع له أكثر من فرصة، قبل أن يسجل رحيمي هدف التعادل للعين من تسديدة رائعة اصطدمت بباطن العارضة وولجت المرمى، وحاول العين التقدم بالنتيجة عبر محاولات متعددة لم يكتب لها النجاح لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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