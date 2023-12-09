خورفكان يخطف "النصر" بثلاثية ويضاعف أحزانه وقاضي الجولة يلغي هدفين للعميد

المصدر: خورفكان-محمد فضل تصوير زيشان أحمد

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استعاد فريق خورفكان نغمة الانتصارات وتمكن من تحقيق فوز مهم على ضيفه النصر بنتيجة 3-1 خلال المباراة المثيرة التي أقيمت لحساب الجولة 10 من دوري ادنوك للمحترفين ، ليرفع النسور رصيده الى 10 نقاط مزيحاً النصر من مركزه الحادي عشر ويتراجع العميد للمركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط ، واحرز ثلاثية الخور كل من أنطونيو جونيور وعمر جمعة ، ومحمد عوض الله في الدقائق 11 ، 55 ، 62 ، واحرز يتيمة النصر اللاعب كيفين اغوديلو في الدقيقة 37 ، والغى حكم المباراة سلطان عبد الرزاق هدفين لخورفكان على مدار الشوطين بعد العودة لتقنية الفيديو " الفار " .

مع انطلاقة اللقاء كاد النصر أن يفتتح التسجيل عند الدقيقة الثانية من الكرة المخادعة التي سددها كيفين لكن حارس خورفكان احمد الحوسني تعامل معها بذكاء ليمنع الكرة من معانقة شباك فريقه ، وبحلول الدقيقة 11 أحتسب حكم المباراة سلطان عبد الرزاق ضربة ثابتة لخورفكان خارج منطقة الجزاء تمكن عبرها البرازيلي أنطونيو جونيور وبذكاء من ركن الكرة التي ارتطمت بالأرض وخدعت الحارس احمد شامبية لتستقر في الزاوية اليسرى لمرمى العميد وتعلن عن أول اهداف اللقاء .

وبعد العودة لتقنية الفيديو قام حكم المباراة سلطان عبد الرزاق بالتراجع عن احتساب هدف للنصر سجله موسى ندياي اثر ارتطام الكرة بيده قبيل أن يودعها شباك خورفكان في الدقيقة 21 .

وضغط النصر الطرف الأفضل في المباراة من اجل ادراك التعادل والذي كان قريباً من الفريق بعد تسديدة يوري ميدرويس القوية التي تخطت الحارس الحوسني ومرت جوار القائم في الدقيقة 30 ، واستمرت اثارة المباراة لينجح النصر من ادراك التعادل بعد العودة للفار وذلك عن طريق اللاعب كيفين اغوديلو في الدقيقة 37 ، وحصل لاعب النصر مانولو على فرصة محققة للتسجيل بعد ان وصلته الكرة وهو في مواجهة حارس خورفكان الذي واصل تألقه ليمنع النصر من التسجيل وينتهي الشوط الأول على اثر التعادل الإيجابي بهدف .

مع انطلاقة شوط المدربين اطلق مانولو لاعب النصر كرة قوية بيسراه تحولت من تحت اقدام احد المدافعين وارتطمت بالعارضة ،

وعكس مجريات اللعب تمكن عمر جمعة لاعب خورفكان من احراز هدف فريقه الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ، وبذات الطريق أضاف اللاعب السوداني محمد عوض الله من إضافة الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 62 .

واحرز خورفكان هدفاً في الوقت الضائع تم الغائه بعد العودة لتقنية الفيديو ، وصدت قائم خورفكان كرة غاباديني في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز النسور على النصر بنتيجة 3-1 .

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