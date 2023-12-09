الشارقة يضمد جراحه الآسيوية بـ "رباعية" في حتا

المصدر: حتا-علي الظاهري

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حقق فريق الشارقة فوزاً سهلاً على مضيفه حتا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، ليضمد "الملك" جراحه الآسسوية بهذا الانتصار المهم ويرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد "الإعصار" عند 4 نقاط في المركز الأخير.

سجل أهداف الشارقة كايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 19 وعثمان كمارا في الدقيقتين 41 و73 وسبيستيان تيغالي في الدقيقة 45 ، فيما سجل هدف حتا الوحيد ميركل الكسندر في الدقيقة 67. وشهدت المباراة إضاعة ركلتين جزاء أهدر الأولى من جانب حتا جمال معروف وأضاع ركلة الجزاء الثانية لاعب الشارقة موسى ماريغا بعد أ تصى لها الحارس سالم خيري.

سيطر الشارقة على مجريات الشوط الأول اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، وحرم القائم الأيسر الشارقة من الهدف الأول في الدقائق الأولى بعد تسديدة قوية من تيغالي، واحتسب الحكم سيف المصعبي ركلة جزاء لصالح الشارقة بعد عرقلة فراس بالعربي داخل منطقة الجزاء من أنيس كريمي ليتقدم لها كايو ويحرز الهدف الأول في الدقيقة 19.

وواصل الضيوف الضغط على مرمى حتا سعياً لتعزيز تقدمهم بتسجيل هدف ثان عبر العديد من الهجمات والكرات أخطرها تسديدة بيانيتش القوية من ضربة حرة مباشرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 35 ليعود عثمان كمارا بعد نحو 5 دقائق ويسجل الهدف الثاني لفريقه بمقصية رائعة. ولم يظهر أصحاب الأرض ردة فعل قوية بعد استقبال شباكه هدفين ليعود الشارقة من جديد لهز الشباك عن طريق تيغالي بعد استلام كرة مثالية من زميله كايو.

وظهر حتا أكثر تماسكاً في الشوط الثاني و استطاع من فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق ميركل الكسندر في الدقيقة 67 بعد استلام كرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلطان البدواوي ليحولها إلى الشباك ويصادق عليها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد. ونجح عثمان كمارا في تسجيل الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 73، وأهدر جمال معروف ركلة جزاء لصالح حتا في الدقيقة 78 بعد أن سدد الكرة بجانب القائم ليستمر مسلسل إضاعة ركلات الجزاء بعد إهدار موسى ماريغا ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس سالم خيري.

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