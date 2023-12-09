الوحدة يعرقل الوصل وعجمان يصدم الجزيرة بخماسية

المصدر: متابعة - محمد صادق، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

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عرقل الوحدة فريق الوصل، بالتعادل 2 - 2، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين،أمس، وحرمه من نقطتين ثمينتين، ووصل الوصل إلى 24 نقطة مستمراً في الصدارة، بينما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 17.

سجل هدفي «الإمبراطور»، فابيو ليما في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، والمالي سياكا في الدقيقة 19، وأحرز لـ«العنابي» السوري عمر خريبين في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 75، وأكمل الوحدة المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 63 بعد طرد لاعبه خالد بطي. وصدم عجمان فريق الجزيرة وتغلب عليه 5 - 1 في مباراة الأحداث المثيرة التي شهدت حالتي طرد للجزيرة في الشوط الأول، وركلة جزاء مهدرة لـ «البرتقالي»، ورفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط، وبقى الجزيرة برصيد 14 نقطة.

شهد الشوط الأول طرد حارس الجزيرة عبد الرحمن العامري ليحل زميله راكان المنهالي بديلاً في الدقيقة 21 وبعد نزوله بدقائق تصدى بنجاح لركلة جزاء. وسجل هيكل الشيخاوي أول أهداف عجمان بالدقيقة 37، وأدرك خلفان مبارك التعادل للجزيرة بالدقيقة39، وتم اعتماد الهدف بعد العودة لتقنية «VAR».

واحتسب الحكم 11 دقيقة وقتاً بدلاً من الضائع للشوط الأول، شهد طرد لاعب الجزيرة مامادو كوليبالي، والهدف الثاني لعجمان بتوقيع روكي مارسيانو، وأضاف عجمان 3 أهداف في الدقائق 71 و 74 و88 عن طريق علي مدن، وعبدالله عبدالعزيز، ومحمد هلال.

وحقق شباب الأهلي فوزاً قياسياً على فريق الإمارات بسباعية نظيفة، سجل الأهداف كل من جويلهيرم دا سيلفا «هدفين» في الدقيقتين 1 و14، ويوري سيزار، هدفين في الدقيقتين 7 و49، وحارب عبدالله «هدفين» في الدقيقتين 73 و85، وماتيوس ليما في الدقيقة 55، ورفع «فرسان دبي» رصيده إلى 20 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني.

وشهدت المباراة، طرد فهد سبيل لاعب الإمارات في الدقيقة 46. وفاز البطائح على ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف، ووصل للنقطة 15، سجل للبطائح محمد الحمادي وألفارو دي أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقتين الدقيقة 3 و 44، ولبني ياس غاستون سواريز في الدقيقة 8.

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