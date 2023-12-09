العين يتطلع للحفاظ على الوصافة في مواجهة كلباء الليلة

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، طلحة عبدالله، عدنان الغربي، محمد فضل وعلي الظاهري

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تختتم اليوم الجولة العاشرة لدوري المحترفين بثلاث مباريات ويلعب في السابعة والنصف مساءً العين مع اتحاد كلباء، ويلعب في الرابعة و45 دقيقة بعد العصر خورفكان مع النصر، وحتا مع الشارقة.

ويعود العين إلى المنافسات المحلية مدججاً بالمعنويات العالية بعد النتائج القوية التي حققها بدوري أبطال آسيا، وتأهله إلى دور الـ16 بالمسابقة القارية البارزة متصدراً مجموعته برصيد 15 نقطة ويتطلع «الزعيم» للاقتراب من صدارة «المحترفين» والمحافظة على الوصافة في مواجهته مع كلباء.

ويغيب عن الفريق الكوري الجنوبي بارك بداعي الإصابة، ويخوض «النمور» اللقاء بنشوة فوزه على فريق الإمارات بالجولة التاسعة، والذي رفع رصيده إلى 11 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن العين.

ويدير المباراة طاقم تحكيم برتغالي بقيادة أرتور دياس، ويضم كلاً من باولو سواريز وبيدرو ريبيرو مساعدين، ويوسف الجسمي حكماً رابعاً، وأنطونيو نوبري حكم فيديو، وقيس الخديم حكم فيديو مساعداً.

وأكد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أن المساحة الزمنية كانت ضيقة لإعداد فريقه لمباراة الليلة ولم يكن أمام الفريق سوى يوم واحد ليستعيد اللاعبون العائدون من رحلة تركمانستان جاهزيتهم، وقال: هناك بعض اللاعبين منحناهم قسطاً من الراحة لاستعادة جاهزيتهم بالصورة المطلوبة، وندرك بأننا سنواجه فريقاً جيداً وخارج ملعبنا.

وأشار كريسبو إلى أن العين مطالب بالمنافسة على كل الألقاب حتى نهاية الموسم وهذا هو الهدف الذي نعمل من أجل تحقيقه.

وأكد مدرب كلباء فرهاد مجيدي، رغبة فريقه في تحقيق الفوز على العين وقال: علينا بذل مجهود مضاعف واللعب بتركيز طوال 90 دقيقة، ونفتقد جهود خالد الدرمكي للإصابة.

خورفكان والنصر

يستضيف خورفكان نظيره النصر على استاد صقر بن محمد القاسمي، في لقاء مهم للفريقين اللذين يعيشان ظروفاً متشابهة، حيث يبلغ رصيد «العميد» 9 نقاط ويبتعد بنقطتين عن خورفكان.

يبحث النصر الذي لم يذق طعم الفوز في الجولات الأربع الأخيرة عن العودة إلى سكة الانتصارات والابتعاد عن منطقة الخطر، لكنه يفتقد أحد أبرز نجومه وهو المغربي عادل تاعرابت الذي يواصل الغياب للمباراة الثانية على التوالي بداعي الإصابة.

وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر أن فريقه على أتم الاستعداد للمباراة معترفاً في الوقت نفسه بصعوبة اللقاء، وقال: لن تكون مهمتنا سهلة في خورفكان الذي يضم مجموعة من اللاعبين الجيدين وقدم أمام الجزيرة واحدة من أفضل مبارياته بالموسم، وأكد شرودر أنه يحاول تصحيح الأخطاء وبناء فريق متماسك، واصفاً الأجواء بالإيجابية والمحفزة للعمل.

وقال نيبوشا مدرب خورفكان: نحترم النصر ونسعى إلى تصحيح المسار وسنقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

حتا والشارقة

يحل الشارقة ضيفاً على حتا باستاد حمدان بن راشد في مباراة التعويض، والمهمة صعبة للشارقة رغم فارق الخبرة وفوارق الترتيب في جدول المسابقة التي تذهب في صالحه.

ويدخل «الإعصار» المواجهة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية للهرب من القاع بعد تذيل جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، وتجعل الظروف الأخيرة التي حدثت للشارقة في دوري أبطال آسيا مع الغيابات الناتجة من الإصابات، المهمة صعبة للمدير الفني كوزمين أولاريو الذي يحاول إخراج الفريق من حالة الإحباط بعد الخروج الآسيوي غير المتوقع واستعادة الثقة من أجل التقدم في المنافسة أكثر من المركز السادس، بعد حصده 14 نقطة في 8 مباريات، ولم يخض الشارقة مباراته في الجولة الماضية والمقررة أمام شباب الأهلي بسبب مشاركته في الجولة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.

ويبحث الشارقة عن انتصار معنوي يعيد جزءاً من الثقة للفريق وجمهوره الحزين من النتائج المحلية والآسيوية، ولا سيما أن الفريق خسر لقبه في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في نفس هذه الفترة أمام اتحاد كلباء.

يغيب عن الفريق كل من ماركوس ميلوني بسبب الإيقاف وماجد سرور للإصابة وربما ماجد حسن لنفس السبب.

تطور

وأكد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب حتا أن المواجهة تجمعهم بأحد أفضل الفرق في الإمارات ولكن ثقته كبيرة بفريقه بعد أن أثبت تطوره من مباراة إلى أخرى الأمر الذي سيساهم في الوصول لهدف البقاء الذي يتطلعون إلى تحقيقه في نهاية الموسم، مشيراً إلى أن الأهم أن يحافظ حتا على كامل تركيزه أمام منافس يتميز بالقوة ويجب أن يواصل الفريق استكمال العمل والعطاء بنهج تصاعدي.

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