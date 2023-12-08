الوحدة بعشرة لاعبين يعرقل الوصل في قمة الجولة العاشرة

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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حسم التعادل الإيجابي 2-2 قمة الوحدة والوصل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، ونجح "العنابي" في عرقلة "الإمبراطور" وحرمه من نقطتين ثمينتين، ليصل الوصل إلى 24 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما رفع الوحدة رصيده إلى النقطة 17 في المركز الرابع.

وحافظ الوحدة على تفوقه على الوصل في السنوات الأخيرة، إذ لم ينجح "الإمبراطور" من الفوز على "أصحاب السعادة" منذ عام 2019، ولم يتمكن من الفوز على ملعب الوحدة منذ عام 2016.

ضغط الوصل منذ بداية المباراة بغية تحقيق هدف مبكر، ونجح الفريق في الاستحواذ على الكرة، والسيطرة على وسط الملعب، في الوقت الذي لجأ فيه الوحدة للدفاع في مواجهة هجمات الوصل.

وترجم "الإمبراطور" أفضليته بالهدف الأول عن طريق فابيو ليما في الدقيقة 13 من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة ليما بعدما تعرض للعرقلة من البرتغالي روبن فيليب داخل المنطقة.

وعزز الوصل تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 19، سجله المالي سياكا بتسديدة يسارية قوية سكنت شباك الحارس راشد علي.

ودخل الوحدة أجواء المباراة بعد مرور 20 دقيقة، ونجح السوري عمر خريبين في تقليص الفارق في الدقيقة 23 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول بتقدم "الإمبراطور" بهدفين مقابل هدف.

في الشوط الثاني واصل الوصل تفوقه الميداني وهدد مرمى الوحدة في أكثر من مناسبة، وأبعد حارس العنابي راشد علي تسديدة قوية من نيكولاس خيمينيز إلى ركنية في الدقيقة 55.

وزاد موقف أصحاب الأرض صعوبة بعد طرد الظهير الأيمن، خالد بطي، لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 63، ليكمل

الوحدة المباراة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي نجح عمر خريبين في إدراك التعادل للوحدة بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 75 من متابعة لتسديدة البديل كريستيان جوانكا، وضعها خريبين بسهولة في المرمى.

حاول الوصل في الدقائق الباقية خطف هدف الفوز والثلاث نقاط ولكن محاولاته باءت بالفشل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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