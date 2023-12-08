فوز سهل لشباب الأهلي على فريق الإمارات بسباعية نظيفة في الجولة العاشرة للدوري

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير عيسى البلوشي

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حقق شباب الأهلي فوزاً سهلاً على ضيفه فريق الإمارات بسباعية نظيفة مساء اليوم، وتوزعت بين هدفين لكل من جويلهيرم دا سيلفا في الدقيقتين 1 و14، ويوري سيزار في الدقيقتين 7 و49، وحارب عبد الله في الدقيقتين 73 و85، وأحرز ماتيوس ليما هدفاً في الدقيقة 55 من عمر المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب إستاد راشد بدبي، في إطار مواجهات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وشهدت أيضاً، طرد فهد سبيل لاعب الإمارات في الدقيقة 46.

ورفع شباب الأهلي رصيده بهذا الفوز، إلى 20 نقطة من 8 مباريات وتقدم إلى المركز الثاني، وتوقف رصيد الإمارات عند 5 نقاط، وظل في المركز الثالث عشر قبل الأخير، وذلك حتى نهاية مواجهتي حتا مع الشارقة، واتحاد كلباء مع العين مساء غدا السبت، في ختام الجولة.

وتقدم شباب الأهلي مبكراً في الدقيقة الأولى، وتحديداً في الثانية 30 من بداية المباراة، بهدف سجله جويلهيرم دا سيلفا، بعد كرة عرضية أرضية، وأضاف زميله يوري سيزار الهدف الثاني في الدقيقة 7، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، ثم أحرز جويلهيرم، الهدف الثالث لفريقه والهدف الشخصي الثاني في الدقيقة 14، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وردت عارضة مرمى شباب الأهلي في الدقيقة 44، تسديدة قوية من السنوسي الهادي.

وتلقى فهد سبيل، بطاقة حمراء في الدقيقة الأولى للشوط الثاني، وأضاف بعدها يوري سيزار، الهدف الشخصي الثاني والرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 49، بعد تمريرة بينية استلمها وسددها في الزاوية البعيدة لحارس الإمارات، وألغى الحكم هدفاً سجله شباب الأهلي في الدقيقة 51، بداعي التسلل، وأحرز ماتيوس ليما تقدم شباب الأهلي بهدف خامس في الدقيقة 55، بعد تمريرة بينية وسط دفاعات الإمارات، وسدد الكاسير، ركلة حرة قوية للإمارات وأبعدها حسن حمزة حارس شباب الأهلي، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 57، وألغى حكم المباراة هدفاً لتسلل مسجله محمد جمعة "بيليه" لشباب الأهلي في الدقيقة 69، ولكن نجح حارب عبد الله سهيل، في تسجيل الهدفين السادس والسابع لفريقه في الدقيقتين 73 و85.

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