لحساب الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين..عجمان يقسو على الجزيرة بأكبر فوز في مباراة الأحداث المثيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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حقق عجمان فوزاً كاسحاً على مضيفه الجزيرة 5-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، في مباراة الأحداث المثيرة التي شهدت حالتي طرد للجزيرة في الشوط الأول، وركلة جزاء مهدرة لـ «البرتقالي» الذي يعتبر فوزه على مضيفه الأكبر في تاريخ لقاءات الفريقين ببطولة المحترفين، والرابع له من مجموع 22 مواجهة، بالنتيجة رفع عجمان رصيده إلى 10 نقاط متقدماً للمركز العاشر «مؤقتاً»، وبقي الجزيرة برصيد 14 نقطة متراجعاً للمركز السابع في جدول الترتيب.

جاء الشوط الأول مليئاً بالأحداث والتي بدأت بطرد عبد الرحمن العامري حارس مرمى الجزيرة، والذي شارك في اللقاء بعد تعرض علي خصيف لوعكة مفاجئة قبل اللقاء بقليل، ليحل بديلاً للعامري زميله راكان المنهالي في الدقيقة 21، وبعد نزوله أرضية الملعب بدقائق ارتكب ركلة جزاء نجح في التصدي لها، وبعدها بدقيقتين احتسب الحكم ركلة جزاء للجزيرة، تراجع عنها بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وشهدت الدقيقة 37 الهدف الأول في اللقاء لمصلحة «البرتقالي» والذي أحرزه هيكل الشيخاوي بضربة رأسية في الزاوية اليسرى، ولكن الجزيرة نجح في العودة للتعادل سريعاً بهدف خلفان مبارك بتسديدة من خارج الصندوق، وتم اعتماد الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو، ونسبة لتوقف اللعب في أكثر من مناسبة احتسب الحكم 11 دقيقة إضافية شهدت حالة الطرد الثانية في صفوف الجزيرة للاعب مامادو كوليبالي، والهدف الثاني للبرتقالي برأسية روكي مارسيانو في الدقيقة الثامنة، والذي انتهت عليه أحداث الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني، دخل الجزيرة أكثر إصراراً على تعديل النتيجة رغم النقص العددي في صفوفه، ونجح في تهديد مرمى عجمان بعدة كرات أبرزها تهديفة قوية من علي مبخوت أبعدها علي الحوسني ببراعة، فيما لم تتوقف محاولات «البرتقالي» الذي تمكن من إضافة الهدف الثالث بتهديفة علي مدن في الدقيقة 71، وبعد 3 دقائق أضاف عبد الله عبد العزيز الهدف الرابع، والذي فرض بعده سيطرته على مجريات اللعب وشن ضغطاً متواصلاً على مرمى مضيفه، حتى عزز تقدمه بالهدف الخامس في الدقيقة 88 بواسطة محمد هلال، والذي انتهت عليه المواجهة.

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