البطائح يكسب بني ياس ويقفز إلى المركز الخامس

المصدر: الشارقة-علي الظاهري

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حقق فريق البطائح فوزاُ مهماً على حساب ضيفه بني ياس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم على استاد خالد بن محمد في الشارقة لحساب الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين.

ليرفع "الراقي" رصيده إلى 15 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس فيما تراجع "السماوي" إلى المركز الثامن بعد تجمد رصيده عند 13 نقطة. سجل هدفي البطائح محمد الحمادي في الدقيقة 3 وألفارو دي أوليفيرا من ركلة جزاء في الدقيقة 44 ولبني ياس غاستون سواريز في الدقيقة 8.

جاءت المباراة قوية بين الطرفين أشعلها أصحاب الأرض مبكراً بعد تسجيل الدف الأول في الدقيقة الثالثة عن طريق محمد الحمادي مستفيداً من كرة بينية استلمها من سيكو بابا، وأدرك الضيوف التعادل في غضون 5 دقائق بتسجيل سواريز الهدف الأول لفريقه من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

واستمر إيقاع اللعب سريعاً بمحاولات من بني ياس لتسجيل هدف التقدم أخطرها رأسية نياكاتي التي مرت بجوار القائم وفي الجهة المقابلة رد "الراقي" بهجمات سريعة من العمق والأطراف لم تٌثمر عن أهداف قبل أن يحصل البطائح على ركلة جزاء احتسبها الحكم عادل النقبي بسبب وجود لمسة يد على ساشا داخل منطقة الجزاء، ليتقدم أوليفرا لها ويسدد كرة قوية أسكنها الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم البطائح.

اختلف المشهد في الشوط الثاني بعد أن خيم الهدوء على مجرياته بسبب الاستحواذ العالي للكرة من البطائح وغلق المساحات مما حرم "السماوي" من الحصول على فرص حقيقية للوصول إلى مرمى أصحاب الأرض، وأجرى رادوي مدرب البطائح 5 تغييرات في الشوط الثاني أبرزها دخول أحمد خليل أناتول الذي كاد أن يسجل ثالث الأهداف لفريقه لولا الابعاد من دفاع بني ياس وكرة أخرى اعتلت العارضة فيما استمرت محاولات بني ياس لفك شيفرة دفاع البطائح قبل إطلاق صافرة نهاية المباراة أبرزها كرة سواريز التي سددها في الشباك الخارجية.

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