النصر يفتقد المغربي تاعرابت أمام خورفكان

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يفتقد فريق الكرة بنادي النصر جهود نجمه المغربي عادل تاعرابت في مباراته المقبلة، التي تجمعه مع خورفكان بالجولة العاشرة للدوري غداً.

وغاب تاعرابت عن المباراة الماضية، التي تعادل فيها النصر مع الوحدة، على ملعبه، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الثامنة، ويواصل اللاعب المغربي التدرب على انفراد ضمن عملية التأهيل، ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق في مباراة إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين الثلاثاء المقبل.

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