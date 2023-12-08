الوحدة يواجه الوصل في قمة «العاشرة» الليلة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، إيهاب زهدي، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تقام اليوم 4 مباريات في افتتاح الجولة العاشرة للدوري، ويلعب الوحدة والوصل في قمة خاصة، ويلتقي شباب الأهلي مع الإمارات، والجزيرة مع عجمان، والبطائح مع بني ياس، وتتجه الأنظار في السابعة والنصف مساء، صوب استاد آل نهيان، لمتابعة القمة الجماهيرية بين الوحدة والوصل، ويسعى الوصل إلى تحقيق عدة أهداف، أولها الحفاظ على الصدارة ومحاولة توسيع الفارق مع منافسيه، إذ يتربع الفريق على قمة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، والهدف الثاني هو تحقيق أفضل انطلاقة في تاريخه على الإطلاق في الدوري الإماراتي بعد 10 جولات، والوصول للنقطة 26، إضافة إلى الاستمرار في سلسلة اللاهزيمة، إذ إنه الفريق الوحيد، الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم، كما يتطلع «الإمبراطور» إلى تحقيق أول انتصار على الوحدة منذ 5 مواسم، إذ كان آخر فوز على العنابي في فبراير 2019، بينما آخر فوز للوصل على الوحدة في ملعب آل نهيان منذ 7 سنوات، وتحديداً منذ عام 2016، حيث لم يفز «الإمبراطور» على«العنابي» في ملعب الأخير سوى مرتين فقط في دوري المحترفين، وتقابل الفريقان منذ تطبيق الاحتراف 28 مرة، ولكن يملك الوحدة أفضلية بسيطة بتحقيقه الفوز في 11 مباراة، مقابل 10 انتصارات للوحدة،.

وتعد المباراة اختباراً صعباً للوحدة الساعي إلى تقليص الفارق مع المتصدر، ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 16 نقطة وتمثل المباراة تحدياً لخط دفاع الوحدة في مواجهة أقوى هجوم في الدوري ، حيث أحرز الوصل 27 هدفاً.

وكشف الهولندي بويتنويغ مدرب الوحدة عن غياب الثنائي الحارس محمد الشامسي، بسبب تعرضه لوعكه صحية، ويعوضه راشد علي، إلى جانب سهيل المنصوري للإصابة.

ويسعى الجزيرة وضيفه عجمان للفوز بالنقاط الثلاث ، الذي يجمعهما عند الرابعة و45 دقيقة مساء اليوم وسط طموحات مختلفة، حيث يسعى صاحب الأرض لمواصلة الانتصارات التي عاد إليها في الجولة السابقة على حساب بني ياس بالفوز عليه 4 - 1، ويدخل اللقاء برصيد 14 نقطة في المركز الخامس، واضعاً عينه على صدارة البطولة، التي يبحث فيها عن الفوز باللقب، بينما يرفض الفريق الضيف الخسارة لإنقاذ موقفه المتأخر، ومعانقة الفوز عقب تعادله الإيجابي الأخير أمام حتا بهدف لكل، والذي منحه نقطة رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر.

ويستضيف استاد خالد بن محمد في الشارقة مواجهة البطائح وضيفه بني ياس في الساعة 4:45 مساء اليوم وسط ظروف متشابهة للفريقين، بعد أن مُني كل منهما بهزيمة برباعية في الجولة الماضية بخسارة «الراقي» من الوصل المتصدر بأربعة أهداف مقابل هدف، وبالنتيجة ذاتها خسر «السماوي» من الجزيرة، ويسعى كل فريق إلى كسب صراع المراكز، ويحتل البطائح المركز الثامن برصيد 12 نقطة خلف بني ياس صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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