اتفاقية بين اتحاد الكرة و«العلوم الصحية» بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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وقّع اتحاد الكرة مذكرة تفاهم مع كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، بهدف التعاون في تعزيز التدريب وأنشطة البحث العلمي والمشاريع المشتركة المتعلقة بمجال الطب الرياضي والصحة العامة المجتمعية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر اتحاد الكرة بدبي، بحضور محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، والدكتور مصطفى الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي في الاتحاد، وحمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، والدكتور محمد علم الدين عميد كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة، والدكتور إبراهيم مصطفى أبو عامر رئيس قسم العلاج الطبيعي في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة.

وأكد الدكتور مصطفى الهاشمي، أن مذكرة التفاهم تهدف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع المستويين العلمي والعملي لكافة منتسبي الرياضة، من أطقم طبية وإداريين ولاعبين، وتحقيق الاستفادة المشتركة من الكفاءات العلمية لدى جامعة الشارقة من أطباء ومحاضرين، على قدر عالٍ من الخبرات الطبية.

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