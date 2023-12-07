النصر يفتقد المغربي تاعرابت أمام خورفكان

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يفتقد فريق الكرة بنادي النصر جهود نجمه المغربي عادل تاعرابت في مباراته المقبلة، التي تجمعه مع خورفكان بالجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، بعد غد.

وغاب تاعرابت عن المباراة الماضية، التي تعادل فيها النصر مع الوحدة بهدف لمثله، على ملعبه، الجمعة الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الثامنة.

ويواصل اللاعب المغربي التدرب على انفراد ضمن عملية التأهيل، ومن المتوقع أن ينضم إلى الفريق في مباراة إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام العين الثلاثاء المقبل.

ويعد تاعرابت من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة النصر، حيث شارك في7 مباريات سجل فيها هدفاً واحداً وساهم في صناعة 3 أهداف، ويشكل غيابه تحدياً صعباً للمدرب الهولندي الجديد ألفريد شرودر الذي يبحث عن الفوز الأول مع الفريق.

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