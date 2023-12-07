3 أندية تتقدم.. و«الصقور» يتراجع وحيداً في «دورينا»

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

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شهدت الجولات الثلاث الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، تقدم 3 من أندية القاع «عجمان، خورفكان، حتا»، بحصدها عدداً من النقاط أعادت إليها بعض الثقة ومنحتها دفعة معنوية، مع تراجع فريق «الإمارات» وحيداً والذي غاب عن الانتصارات خلال 5 جولات متتالية، جعلته قريباً من سلسلة هزائم حتا الذي خسر أول 6 مباريات من المنافسة.

وشهدت نتائج «البرتقالي» تحسناً واضحاً في الجولات الثلاث السابقة التي حصد خلالها 4 نقاط من خسارة وفوز وتعادل، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط قادته من المركز قبل الأخير الذي كان يشغله إلى ترتيب الأمان «الثاني عشر»، وحقق الإعصار الحتاوي نتائج مماثلة منحته 4 نقاط كانت أغلاها نقاط الفوز الثلاث التي انتزعها من مضيفه الإمارات في الجولة السابعة والتي حقق خلالها فوزه الأول، وتأتي قيمة النقاط في تعطيله لمنافس مباشر على البقاء لكن دون أن يتغير ترتيبه الأخير في الجدول الذي ظل متواجداً به منذ الانطلاقة، كما حقق خورفكان تقدماً طفيفاً في الجولة السادسة بالفوز على الجزيرة ولكنه خسر بعدها أمام بني ياس وعجمان، ولديه مباراة مؤجلة أمام العين من الجولة التاسعة واضعاً في رصيده 7 نقاط بالمركز 11.

انتصارات

فيما يعتبر «الصقور» أكثر الأندية تراجعاً في النتائج، بخسارته في الجولات الخمس الماضية والتي تعرض لها بعد بدايته الجيدة في البطولة عندما حصل على 5 نقاط من 4 جولات بفوز وتعادلين وخسارة، وضعته في المركز السادس حينها، لكنه تلقى بعدها هزائم تسببت في تراجع ترتيبه من السادس إلى 13 «قبل الأخير» برصيد 5 نقاط.

ومع تقارب نقاط أندية القاع التي تسعى لإثبات وجودها في دوري الأضواء والشهرة والهروب من شبح الهبوط الذي يطاردها مبكراً، فإنها تعمل على تحقيق الانتصارات وكسب النقاط في الجولات المقبلة للتقدم في جدول الترتيب.

مواجهات

وتخوض أندية القاع تحديات قوية في الجولة العاشرة التي تنطلق غداً الجمعة، حيث يواجه عجمان مضيفه الجزيرة، بينما يقابل الصقور مضيفه شباب الأهلي الرافض للخسارة أو التعادل بحثاً عن الصدارة التي يسعى إليها، فيما يستقبل خورفكان ضيفه النصر القادم من تعادل أمام الوحدة، ويستقبل حتا ضيفه الشارقة الجريح بخروجه من البطولة الآسيوية.

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