العين في دوري أبطال آسيا.. صدارة قارية وأرقام قياسية

المصدر: وام

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أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين أن لاعبي فريقه أظهروا جدّية في مباراتهم الأخيرة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، أمام أهال التركماني، وأنهم استحقوا الفوز والتأهل إلى الأدوار الإقصائية بصدارة المجموعة.

وفاز العين 2-1، على أهال التركماني، في ختام مباريات الجولة السادسة للمجموعة الأولى من البطولة القارية برصيد 15 نقطة، حققها من الفوز في 5 مباريات، ليتأهل متصدرا لمجموعته، وبفارق 6 نقاط عن الفيحاء السعودي ثاني المجموعة، محطما رقمه القياسي السابق في مجموع النقاط بمرحلة المجموعات (13 نقطة) وذلك في نسخة 2005.

وقال المدرب :" كان لاعبو العين يشعرون بالمسؤولية في الدفاع عن اسم الفريق الذي يمثل الدولة آسيوياً ويعرفون جيداً ما المطلوب منهم في مواجهة اليوم ولذلك تمكنوا من تحقيق هدفهم والعودة بالفوز".

وبفوزه على أهال وصل العين إلى الانتصار رقم 50 بتاريخ مشاركاته في دوري أبطال آسيا، منذ انطلاق نسختها الجديدة في 2003، والتي توج بها حينها.

وساهمت صدارة العين للمجموعة الأولى في تواجده بالتصنيف الأول للبطولة، ليترقب قرعة دور الـ16 مع أندية المستوى الأول، النصر، والهلال والاتحاد السعوديين.

وبعد وداع فريق الشارقة للبطولة، من مرحلة المجموعات أصبح العين النادي الإماراتي الوحيد الذي تأهل منفردا من مرحلة المجموعات، للمرة الرابعة منذ بداية النظام الجديد للبطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة 2003، والثانية في 2005، والثالثة في 2006، ثم النسخة الحالية.

ومن بين فرق الغرب المشاركة في النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا، أصبح العين، الأقوى هجوما بتسجيله 17 هدفا، خلال مرحلة المجموعات، تلاه ثانيا كل من الهلال السعودي، وسباهان الإيراني بـ 16 هدفا.

وتصدر لاعب العين لابا كودجو قائمة هدافي الفريق حتى الآن في مرحلة المجموعات، بـ6 أهداف، تلاه ثانيا سفيان رحيمي بـ4 أهداف، ثم اليخاندرو روميرو ( هدفين)، وهدف لكل من كوامي، وعيسى خلفان، وعمر اتزيلي، وخالد البلوشي، وايريك جيسيوس.

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