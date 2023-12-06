«الاعتراض» تلغي البطاقة الحمراء لجواو فيكتور

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ألغت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام باتحاد كرة القدم، البطاقة الحمراء المباشرة، التي حصل عليها البرازيلي جواو فيكتور مدافع بني ياس في مباراة السماوي مع الجزيرة، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصبح اللاعب متاحاً للمشاركة في مباراة بني ياس أمام البطائح المقررة الجمعة المقبل ضمن الجولة العاشرة.

وقررت هيئة الاعتراض على الحكام قبول الاحتجاج الرسمي الذي تقدمت به شركة بني ياس لكرة القدم، وإلغاء البطاقة الحمراء للاعب.

فوز

وتعرض فيكتور للطرد المباشر في الدقيقة 34 بعد تدخل مع عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة، وأكمل السماوي بعشرة لاعبين في المباراة التي انتهت لمصلحة الجزيرة 4 - 1.

من جهة أخرى، استأنف بني ياس تدريباته، أمس، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد منحها الجهاز الفني للفريق، عقب الخسارة الثقيلة من الجزيرة، إذ يسعى السماوي لتجاوز الخسارة والعودة لنغمة الفوز في مواجهة البطائح، علماً أن الهزيمة من الجزيرة هي الأولى التي يتعرض لها بني ياس على ملعبه في الدوري هذا الموسم، بعدما نجح في الفوز على النصر والوحدة وخورفكان وتعادل مع الإمارات.

أداء

وحرص السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على التأكيد على اللاعبين على ضرورة طي صفحة الخسارة الرباعية، وعدم تكرار الشكل السيئ الذي ظهر عليه الفريق خصوصاً في الجانب الدفاعي، وأهمية تقديم أداء أكثر شراسة والعودة للمستوى الجيد الذي قدمه الفريق في أغلب مبارياته حتى في المواجهات التي خسرها أمام العين والوصل.

ويحتل بني ياس المركز السابع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز 4 مباريات والخسارة في مثلها والتعادل في مباراة.

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