ختام ورشة مراقبي المباريات المعتمدين لدى اتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت ورشة عمل مراقبي المباريات المعتمدين التي أقامها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة الماضي بدبي، وتضمنت محاضرات ورشة العمل التي قدمها المراقبان الآسيويان جوتام كار جيريش ومحمد علي المصري، عدداً من المحاور، أهمها إدارة المباريات والمهام الأساسية للمراقبين وفريق العمل من مسؤولي المباريات، وعلاقاتهم بالأطقم التحكيمية ومسؤولي الفرق، وكذلك أبرز البنود الخاصة ببرنامج المباريات، مثل قائمة العد التنازلي ووصول ومغادرة الفرق، والفعاليات التي تقام قبل وبعد المباريات.

كما تم التطرق إلى موضوعات أخرى مثل الإعلام، والتسويق، والنقل التلفزيوني، والأمن والسلامة إلى جانب التعريف بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بتسجيل اللاعبين للمباريات.

ويأتي تنظيم اتحاد الكرة هذه الورشة بهدف إبقاء المراقبين على اطلاع على القوانين الحديثة.

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