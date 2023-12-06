6 لاعبين الأكثر مساهمة تهديفية في دوري المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت حرارة المنافسة على قمة دوري أدنوك للمحترفين مع ترقب وصول الأندية بعد ساعات قليلة، إلى الجولة العاشرة من عمر المسابقة، التي يتصدر الوصل جدول ترتيب أنديتها برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات، والتعادل مباراتين، وامتلاك قوة هجومية نجحت في تسجيل 27 هدفاً، بفضل امتلاكه لعدد كبير من اللاعبين المميزين، وفي مقدمتهم الثنائي فابيو دي ليما ونيكولاس خمينيز، المتواجدان ضمن 6 لاعبين هم الأكثر مساهمة تهديفية في الدوري هذا الموسم، وتضم إلى جانبهما كلا من لابا كودجو مهاجم العين، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة، واللذين يكرران المنافسة على صدارة قائمة الهدافين، ومهدي قائدي لاعب اتحاد كلباء، وكايو لوكاس لاعب الشارقة.

علي مبخوت

لا يزال علي مبخوت، لاعباً مؤثراً مع فريقه الجزيرة الذي يحتل المركز الخامس جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، وذلك بعدما تمكن المهاجم الدولي خلال 689 دقيقة موزعة على 8 مباريات لعبها أساسياً مع «فخر أبوظبي»، من تسجيل 7 أهداف يحتل بها المركز الثاني في قائمة الهدافين، وبنسبة 33% من أهداف فريقه، إلى جانب صناعته هدفين للفريق، ولعب 9 تمريرات مؤثرة، و111 تمريرة في ملعب المنافس، ولم يتواجد مبخوت على قوائم البدلاء في أي من مباريات الجزيرة، وتم فقط تبديله مرتين هذا الموسم.

لابا كودجو

يتصدر لابا كودجو، قائمة هدافي الدوري بتسجيله 8 أهداف أي نسبة 38% من أهداف فريقه العين هذا الموسم، ورغم إنه لم يصنع أي أهداف، إلا أنه يبقى ضمن الأكثر مساهمة في انتصارات «الزعيم»، والذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، إذ خلال 683 دقيقة لعبها في 8 مباريات أساسياً مع العين، لعب 10 تمريرات مؤثرة، و54 تمريرة في ملعب المنافس، ولم يتواجد اللاعب على قوائم البدلاء في أي من مباريات العين، وتم تبديله 3 مرات.

نيكولاس وفابيو

سجل ثنائي الوصل، نيكولاس خمينيز وفابيو دي ليما، 8 أهداف، وصنعا 9 أهداف، أي أنهما ساهما معاً في 17 هدفاً للفريق بنسبة 63% من أهداف الوصل، إذ صنع نيكولاس وحده، 7 أهداف، وسجل هدفين في 724 دقيقة في 9 مباريات لعبها أساسياً مع «الإمبراطور»، وتضمنت 16 تمريرة مؤثرة، و210 تمريرات في ملعب المنافس، ولم يتواجد اللاعب في قائمة البدلاء، ولكن تم تبديله 4 مرات.

فيما سجل زميله فابيو دي ليما، 6 أهداف يتشارك بهم المركز الثالث في قائمة الهدافين، وصنع هدفين آخرين في 804 دقائق موزعة على 9 مباريات أساسياً مع الوصل، وتم استبداله خلالها 3 مرات، ولم يتواجد على قائمة البدلاء في أي منها، ولعب خلالها 17 تمريرة مؤثرة، و227 تمريرة في ملعب المنافس.

مهدي قائدي

لعب مهدي قائدي، 760 دقيقة في 9 مباريات مع اتحاد كلباء، وتم خلالها استبداله 3 مرات، ولم يتواجد على قائمة البدلاء في أي مباراة، وتمكن خلالها من تسجيل 6 أهداف يتشارك بهم المركز الثالث في قائمة الهدافين، وبنسبة 37.5% من أهداف فريقه، وصنع هدفاً واحداً، و15 تمريرة مؤثرة، و91 تمريرة في ملعب المنافس.

كايو لوكاس

لعب كايو لوكاس، 592 دقيقة في 6 مباريات أساسياً مع الشارقة، إذ تواجد على مقاعد البدلاء مباراة واحدة، وتم استبداله مرة واحدة أيضاً، وخلال تلك الدقائق، سجل 6 أهداف يتشارك بهم المركز الثالث في قائمة الهدافين، وبنسبة 30% من أهداف فريقه، ولديه أيضاً، 17 تمريرة مؤثرة، و214 تمريرة في ملعب المنافس، لكنه لم يصنع أي أهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز