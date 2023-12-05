دبا الفجيرة والعربي يقودان أحلام «الهواة» في أغلى الكؤوس

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ضمن فريقا دبا الفجيرة «النواخذة»، والعربي الوجود في دور الـ 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقيادة أحلام فرق دوري الأولى «الهواة» نجو اللقب الغالي، بعد أن توج الفريقان مشوارهما في التصفيات التمهيدية ببلوغ دور ثمن نهائي الكأس الغالية، والانضمام إلى أندية دوري أدنوك للمحترفين، والتي يبلغ عددها 14 فريقاً في انتظار إجراء القرعة.

عودة

وبالعودة لمباريات التصفيات التمهيدية، التي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، وانتهت أول من أمس بمباريات نصف النهائي، لعبت كافة المواجهات بخروج المهزوم اعتباراً من الدور التمهيدي الأول، مروراً بمباريات دور الثمانية، ثم دور الأربعة، والذي كشف عن تأهل النواخذة بعد الفوز على الجزيرة الحمراء بهدف، والعربي على دبا الحصن بذات النتيجة.

غياب

غابت المفاجآت خلال مباراتي نصف نهائي تمهيدي الكأس، بعد أن كرر دبا الفجيرة فوزه على الجزيرة الحمراء، والذي فاز عليه قبل أسبوع، ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى بنتيجة هدفين دون مقابل، وفي اللقاء الثاني لم يستغل دبا الحصن إقامة المباراة على أرضه ووسط جمهوره، فضلاً عن خوض العربي الفريق الضيف اللقاء لأكثر من نصف ساعة وهو بعشرة لاعبين، ليتمكن العربي من الحفاظ على هدف التقدم، الذي أحرزه البرازيلي جونيور هداف المسابقة، والذي قاد فريقه لبلوغ مصاف دور الـ 16، بعد عدة مواسم لم يبلغ فيها ممثل إمارة أم القيوين هذا الدور.

شهدت المباريات الـ 16، التي أقيمت طوال فترة التصفيات التمهيدية تسجيل اللاعبين 49 هدفاً، حيث تصدر مهاجم العربي التصفيات برصيد 3 أهداف، وأشهر الحكام 70 بطاقة ملونة، منها 3 بطاقات حمراء.

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