أبطال آسيا.. العين يؤكد زعامته ويعزز صدارته للمجموعة الأولى بثنائية في مرمى آهال

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

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أكد العين زعامته على المجموعة الأولى وعزز صدارته بالفوز الخامس من 6 مواجهات بعد تغلبه خارج قواعده على أهال التركماني 2-1 مساء اليوم على ملعب استاد اشقباد في ختام مباريات مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، وبذلك ينتقل ممثل الإمارات إلى ثمن النهائي برصيد 15 نقطة و17 هدف مقابل 9 أهداف ولجت مرماه ، و سجل العين هدفيه من ركلتي جزاء سددهما بنجاح سفيان رحيمي في الدقيقة (12) وعمير اتزيلي في الدقيقة (32) بينما جاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة (35) عن طريق المان تاغييف، وفي المباراة الثانية التي جرت بنفس التوقيت فاز الفيحاء على مضيفه بختاكور الأوزبكي 4-1 ليحل ثانيا برصيد 9 نقاط

الفوز الثالث

وهذا هو الفوز الثالث للعين على الفرق التركمانية من ثلاث مواجهات ورقم 19 من 67 مباراة خاضها بدوري أبطال آسيا خارج أرضه، وتعادل 22 مرة وخسر في 26 مناسبة.

الشوط الأول

انهى العين شوط اللعب الأول متقدما بهدفين مقابل هدف، بعد بداية مثالية قدم فيها ممثل الإمارات مردود فني متميز سيطر بموجبه على مجريات اللعب ويهاجم مرمى مضيفه التركماني باستمرار عن طريق الأطراف والعمق وتضيع له أكثر من فرصة قبل أن يتحصل المغربي المتألق سفيان رحيمي على ركلة جزاء بعد أن اصطدمت تسديدته بيد المدافع التركماني ليتقدم لها بنفسه ويحرز الهدف الأول.

الهدف الثاني

تابع العين سيطرته وضغطه الهجومي عن طريقي عمير اتزيلي، وسفيان رحيمي، ليحصل على ركلة جزاء ثانية بعد عرقلة الأخير داخل منطقة العمليات عندما حاول متابعة تسديدة اتزيلي، التي ارتدت من الحارس، وتقدم عمير اتزيلي، للركلة ليسددها بنجاح في المرمى معززا تقدم العين بالهدف الثاني، وذلك قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بتسجيل الهدف الأول بعد خطأ دفاعي غير مبرر من المدافع كوامي، الذي تساهل في ابعاد كرة امام المرمى ليجدها اللاعب تاغييف ويسجل منها الهدف الأول.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني اندفع أصحاب الأرض للهجوم بحثا عن تعديل النتيجة وتركز هجومهم على الجهة اليسرى لمرمى العين حيث يتواجد المدافع الشاب خالد علي صاحب التجربة القليلة، وبالمقابل بدا العين متراجعا إلى حد ما لتندر فرصه إلا من بعض الاجتهادات الفردية المتفرقة التي كان يقوم سفيان رحيمي، والذي وقع في مصيدة التسلل في أكثر من مناسبة.

واستمر أهال التركماني مهاجما والعين متراجعا وقد تعددت أخطاء لاعبيه في الوسط والدفاع ليتألق الحارس الدولي خالد عيسى في التصدي لمحاولات خطيرة وتسديدات متتالية لأصحاب الأرض ليبقي النتيجة على ما هي عليه حتى نهاية المباراة بفوز العين بهدفين مقابل هدف.

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