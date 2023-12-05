كوزمين يغيب عن المؤتمر الصحافي ومدرب الفيصلي ينتقد «الآسيوي»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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عاد وفد فريق الشارقة في الساعات الأولى من فجر الثلاثاء من العاصمة الأردنية عمان بعد انتهاء مشاركته في دوري أبطال آسيا، ومنح المدير الفني كوزمين أولاريو لاعبي الفريق راحة قصيرة على أن يعود الفريق للتدريبات مساء الأربعاء استعداداً لخوض مباراة الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين أمام حتا السبت المقبل.

وسجل كوزمين غياباً عن المؤتمر الصحافي الذي تلى خسارة الفريق في عمان أمام الفيصلي، حيث انتظره المنسق الإعلامي للمباراة والإعلاميون الحاضرون أكثر من ربع الساعة، ليضطر المنسق لإلغاء المؤتمر وعقد مؤتمر مدرب الفيصلي أحمد هايل الذي وجه انتقادات للاتحاد الآسيوي فيما يخص اختيار «رجل المباراة».

وقال هايل في تعليقه على المباراة التي قلب فيها فريقه النتيجة من تأخر بهدف لفوز 2-1 بعد نهاية الوقت الأصلي، إنه عالج بعض الأخطاء التي ظهرت في الشوط الأول أمام ضيفه الشارقة، لينجح فريقه في الخروج فائزاً في ختام دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وأوضح هايل، بعد المباراة: «عملنا على معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في الشوط الأول، واستطعنا أن نظهر بشكل مختلف في الشوط الثاني»، وتابع: «الحمد لله نجحنا في تحقيق فوز معنوي مهم، على فريق منظم وصعب ويمتلك إمكانات عالية.. أتمنى أن ينعكس هذا الفوز الثمين على الحالة المعنوية للاعبين، بحيث نقدم مستويات جيدة في بطولتي الدوري والكأس، إذ نطمح لحصد اللقبين»، وتمنى هايل الشفاء العاجل للاعبه، أمين الشناينة، بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة.

وختم هايل حديثه: «استغرب عدم حصول رزق بني هاني على جائزة أفضل لاعب في المباراة، من قبل الاتحاد الآسيوي، رغم تسجيله هدفاً وصناعته آخر».

انتهاء موسم لاعب الفيصلي

من ناحية أخرى، كشف نادي الفيصلي تفاصيل إصابة لاعبه أمين الشناينة، التي تعرض لها خلال مشاركته أمام الشارقة، وكان الشناينة قد تعرض للإصابة في الدقيقة 83، عندما هيأ نفسه لتسديد كرة من مسافة بعيدة ليصطدم بلاعب الشارقة ضاري فهد، وسقط أرضاً وتم نقل الشناينة مباشرة بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لتقديم العلاج السريع له.

وأوضح الفيصلي عبر حسابه الرسمي: «بعد إجراء الفحوصات الطبية والصور التشخيصية للنجم أمين الشناينة، تبين أنه يعاني من كسرين في عظمة الساق»، وأضاف الفيصلي: «سيخضع الشناينة لعملية جراحية، والفترة المتوقعة لغيابه تصل إلى 6 أشهر»، ويعتبر غياب الشناينة عن الفيصلي لمدة 6 أشهر خسارة كبيرة للفريق، ما يعني انتهاء موسمه رسمياً.

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