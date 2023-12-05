الشارقة يودع أبطال آسيا

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، طلحة عبدالله

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ودع الشارقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم من دور المجموعات بخسارته، أمس، خارج ملعبه أمام الفيصلي الأردني 1 - 2، بالمجموعة الثانية قي مباراة دراماتيكية ظل فيها الشارقة متقدماً حتى نهاية الوقت الأصلي بهدف فراس بالعربي «الدقيقة 34»، وأدرك الفيصلي التعادل بالدقيقة 90 عن طريق رزق بن هاني، وأحرز لاعبه رفيق الكامرجي هدف الفوز بالدقيقة «90 + 7»، وطرد الحكم لاعبي الشارقة ماجد راشد وبيانيتش في الدقيقتين «90 + 7» و«90 + 10».

وبهذه النتيجة توقف رصيد الشارقة عند النقطة الثامنة، ثالثاً، وقفز الفيصلي للنقطة السادسة بالمركز الأخير، فيما تأهل فريقا ناساف الأوزبكي «11 نقطة» والسد القطري «8 نقاط» بعد تعادلهما 2 - 2.

من ناحية أخرى يختتم العين مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بمواجهة مضيفه أهال التركماني في السادسة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» باستاد عشق آباد، وتأهل الفريق رسمياً لدور الـ 16 متصدراً المجموعة الأولى.

ويواجه اليوم بعض التحديات المتمثلة في العشب الصناعي للملعب، وانخفاض درجات الحرارة. يدير اللقاء طاقم تحكيم كوري، بقيادة كيم جونغ ، ويعاونه بارك يونغ، وجانغ بيل، مساعدين، وشاي هيوب، حكم رابع، وكيم جون، حكم فيديو، والأوزبكي سيدوف حكم فيديو، والكويتي سعد الفضلي مراقباً للحكام، والأردني محمد عبدالله مراقباً للمباراة.

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