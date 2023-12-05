علي سالمين: «الإمبراطور» بمركز لا يتقبل أي خسارة

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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أعرب علي سالمين لاعب الوصل، عن تمنياته أن يكمل فريقه مشواره في الموسم الحالي بنفس الأداء القوي والنتائج الإيجابية التي يحققها حتى الآن، مؤكداً أن مشوار دوري أدنوك للمحترفين، لا يزال طويلاً، والمطلوب الأداء بنفس الجدية والقوة والطموح بنفس الروح في جميع المباريات.

وقال: «تمكنا حتى الآن من تحقيق مكاسب في الدوري، وآخرها الفوز على البطائح 4 ـ 1 في الجولة التاسعة، وتلك الانتصارات المتواصلة تعطينا الحافز والدافع القوي للمحافظة على الصدارة، والبقاء على القمة، لأننا في مركز لا يتقبل أي خسارة خلال المرحلة المقبلة».

وعن الضغوط التي يتعرض لها لاعبو «الإمبراطور» خلال المرحلة الحالية، قال سالمين: «التعامل مع الضغوط شيء طبيعي، وعلينا التعلم كيفية إخراج أفضل ما لدينا تحت هذا الضغط، والفوز هو ما يعطينا الدافع، ونتمنى إكمال المشوار بنفس الإيجابية حتى نهاية الموسم».

واختتم سالمين قائلاً: «ميلوش مدرب الوصل يطالبنا دائماً باللعب بثقة، ونحن جاهزون لخوض أي مباراة، وإن شاء الله نقدم نفس المستوى القوي وأفضل خلال مواجهاتنا المقبلة، خاصة وأنه تنتظرنا مباريات صعبة خلال ديسمبر الجاري، أمام الوحدة واتحاد كلباء وشباب الأهلي في الدوري، وكذلك شباب الأهلي في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».

تجدر الإشارة، إلى أن علي سالمين، بدأ مشواره مع الوصل في دوري المحترفين بداية من موسم 2012 ـ 2013، ولعب 17068 دقيقة موزعة على 214 مباراة، وسجل 7 أهداف، وتلقى بطاقتين حمراويين، و34 بطاقة صفراء في مسابقات المحترفين.

وشارك علي سالمين، هذا الموسم مع الوصل في 343 دقيقة موزعة على 7 مباريات، ونال بطاقة صفراء واحدة، ولم يلعب مع الوصل في أي من مبارياته الثلاث في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي هذا الموسم.

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