أبوظبي لسيدات الكرة يلتقي منتخب الأردن اليوم

المصدر: دبي - البيان

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يختتم فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية زيارته للعاصمة الأردنية عمّان عصر اليوم، عندما يلتقي باستاد البتراء بمدينة شباب الحسين الرياضية منتخب الأردن الأول لكرة القدم للسيدات في التجربة الودية الدولية الثانية، التي تأتي تلبية لدعوة الاتحاد الأردني لكرة القدم، والتي تصب في نطاق استعدادات فريق نادي أبوظبي الرياضي بطل الدوري الإماراتي للسيدات للموسم الجديد للدفاع عن لقبه الكروي.

وكانت المباراة الودية الدولية الأولى التي أقيمت أول من أمس، قد شهدت فوز منتخب الأردن 1/3.

على جانب آخر، رحبت بعثة فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية بمقر إقامتها، بوفد الاتحاد الأردني لكرة القدم، وعلى رأسه، ستيفاني النبر رئيسة اللجنة النسوية وعضو اتحاد الأردني لكرة القدم، وسوسن حساسين مديرة المنتخبات الوطنية، وشارك الوفد الأردني في احتفالية عيد الاتحاد الـ 52، وأعرب كل الحضور عن فرحتهم وفخرهم واعتزازهم بإنجازات دولة الإمارات في شتى المجالات.

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