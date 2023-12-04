الشارقة يودع دوري أبطال آسيا بعد خسارة «دراماتيكية» أمام الفيصلي الأردني (صور)

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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أنهى الشارقة مشواره في دوري المجموعات لدوري أبطال آسيا بالخسارة خارج ملعبه أمام الفيصلي الأردني 2-1، ضمن المجموعة الثانية بعد مباراة دراماتيكية ظل فيها الشارقة متقدماً حتى نهاية الوقت الأصلي بهدف فراس بالعربي، وعادل الفريق الأردني لتعديل النتيجة ثم الفوز في الوقت البديل، ليتوقف رصيد الشارقة في النقطة 8 وقفز الفيصلي للنقطة 6، وفي المباراة الأخرى للمجموعة تعادل السد في ملعبه مع ناساف الأوزبكي 2-2، وبذلك يتصدر ناساف برصيد 11 نقطة ثم السد ثانياً والشارقة ثالثاً والفيصلي رابعاً، وبذلك ودع الشارقة البطولة.

جاءت البداية قوية من الشارقة وتهيأت له فرصتين للتسجيل في أول 5 دقائق تصدى لهما الحارس نور الدين بن عطية عن طريق موسى ماريجا لوان بيريرا، ولاحت أول فرصة حقيقية للفيصلي بعد مرور 29 دقيقة من عارف محمد أنقذها الدفاع الشرقاوي بعد خروج الحارس درويش محمد ثم فرصة ثانية من تسديدة نزار الرشدان مرت جوار القائم الأيمن لمرمى الشارقة، وانتظر الشارقة حتى الدقيقة 34 لافتتاح التسجيل عن طريق فراس بالعربي من هجمة بدأها لوان بيريرا إلى كايو لوكاس الذي مرر كرة ذهبية بين اثنين من المدافعين، ترجمها بالعربي بيسراه في المرمى، ونجح الشارقة في المحافظة على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني قل أداء الشارقة وقابله تفوق للفريق الأردني خاصة في الدقائق الأخيرة التي شهدت إصابة لاعب الفيصلي امين الشناينة وخروجه بسيارة الإسعاف نتيجة احتكاك مع ضاري فهد الذي تحصل على بطاقة صفراء، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة لنهايتها فاجأ رزق بن هاني حارس الشارقة درويش محمد بتسديدة في مقص المرمى أعلنت عن هدف التعادل في الدقيقة 90، وبعد هذا الهدف تحصل ماجد راشد على بطاقة حمراء بعد الإنذار الثاني ليكمل الشارقة الوقت البديل بعشرة لاعبين، وواصل الفيصلي أفضليته الهجومية في هذا الوقت ونجح في قلب النتيجة بهدف التقدم "ق 90 + 7" عن طريق رفيق الكامرجي، وضاعت له فرصة هدف ثالث بعد ذلك وأشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية في المباراة للاعب الشارقة بيانيتش "ق 90 +10" لتنتهي المباراة بخسارة الشارقة 1-2.

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