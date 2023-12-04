الظفرة يتعاقد مع المدرب البرازيلي كاميلي خلفاً لمسفر

المصدر: متابعة - محمد فضل

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أعلن مجلس إدارة نادي الظفرة، تعاقده مع البرازيلي باولو كاميلي مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للدكتور عبدالله مسفر.

ويمتلك كاميلي خبرة كبيرة في الدوري الاماراتي، من خلال عمله في عدة أندية على رأسها دبا الفجيرة وخورفكان.

الجدير بالذكر أن الظفرة يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة، وخاض الفريق 10 مباريات في دوري الدرجة الأولى محققاً الفوز في 5 مباريات، والتعادل في أربعة، وخسر مباراة وحيدة.



وستكون مباراة الظفرة المقبلة أمام سيتي ضمن الجولة الحادية عشرة الأولى للمدرب كاميلي تحت قيادة كابينة الظفرة، يوم 10 ديسمبر الجاري.

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