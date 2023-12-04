3 أهداف في المباراة.. معدل تسجيل يعكس قوة الوصل الهجومية

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

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عزز فريق الوصل من تصدره لقائمة الأقوى هجوماً بين فرق دوري أدنوك للمحترفين بتسجيل لاعبيه 27 هدفاً في 9 مباريات بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة، وهو معدل يترجم مدى فعالية الخط الأمامي لـ«الإمبراطور»، ليواصل الفريق تمسكه بقمة «دورينا»، بوصوله إلى 23 نقطة، بعد فوزه على ضيفه البطائح 4 ـ 1، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل بدبي مساء أول من أمس، ليتوقف رصيد البطائح عند 12 نقطة، ويستقر في المركز الثامن.

وأكد أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، أن «الإمبراطور»، يلعب وفق خطة عمل واستراتيجية واضحة، وأن كل الأندية لها الحق في شرف المنافسة على درع الدوري المتاح أمام الجميع، وأن طريق المنافسة أمام الوصل لا يزال طويلاً، والأهم الحفاظ على النتائج الإيجابية حتى نهاية البطولة، وأشاد الشعفار، بما يقدمه نجوم الوصل من مستويات قوية في جميع مبارياتهم وصولاً إلى الفوز على البطائح في الجولة التاسعة.

ثقة

من جانبه، أعرب ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن سعادته بأداء وفوز فريقه على البطائح، وقال: «لدي ثقة كبيرة في قدرة الوصل على تحقيق الانتصارات والحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري، ونحن جاهزون لخوض تحدي الوحدة في الجولة العاشرة مساء الجمعة المقبل، ولعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني أمس، وفرضنا شخصيتنا على أرض الملعب، ونجحنا في تسجيل 3 أهداف وتحقيق الفوز، وكل أندية الدوري صعبة، والضغوط كبيرة لأننا نسعى دائماً إلى أن نكون الأفضل، ونحقق المزيد من الانتصارات، وعلينا الحفاظ على تفوقنا في المواجهات المقبلة، خاصة وأنه أمامنا مباريات قوية خلال الشهر الجاري».

حزن

في المقابل، أبدى ميريل رادوي مدرب البطائح، حزنه من خسارة فريقه أمام الوصل، وقال: «لعبنا شوطين مختلفين في المستوى أمام الوصل، وقدمنا أداء جيداً كما تدربنا عليه في الشوط الأول، وتمركزنا بشكل جيد، وكان لدينا استحواذ، وضغط ناجح رجلاً لرجل في نصف ملعب الوصل، وسجلنا هدفاً، وأظن أننا كنا الأفضل، بينما كان الشوط الثاني أصعب، لأننا لعبنا بثقة زائدة، وفي الأداء الدفاعي لا يجب أن أترك لاعبين مثل فابيو دي ليما وأداما ديالو، بالدخول في عمق الملعب».

تركيز

فيما قال سفيان بوفتيني مدافع الوصل: «الفوز على البطائح يعطينا دفعة معنوية أخرى، وتنتظرنا مباراة قوية أخرى مقبلة، وكنا ندرك أننا سنلعب مباراة صعبة وقوية، ولذا كنا في قمة التركيز، وبعد التعادل في الشوط الأول، حققنا الفوز المستحق في الشوط الثاني، وتمكنا من تعويض الهدف الذي دخل مرمانا بالخطأ عن طريقي، بعدما اصطدمت بي كرة حاول زميلي فابيو دي ليما، إبعادها من أمام مرمانا».

وقال محمد أحمد لاعب البطائح: «المباراة كانت صعبة لأننا نواجه الوصل المتصدر، والذي استغل أخطاءنا وسجل أهدافه الأربعة، وعلينا علاج تلك الأخطاء، ونحن نتقبل الخسارة مثلما نتقبل الفوز، وخاصة بعدما أضعنا العديد من فرص التسجيل، وأنا فخور بفريقي بعدما قدم كل ما عنده، والبطائح أصبح الآن من أفضل فرق الدوري، بعدما كان يصارع الهبوط في الموسم الماضي».

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