فرانك دي بور يتنفس الصعداء على حساب بني ياس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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تنفس الهولندي فرانك دي بور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة، الصعداء، بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه برباعية مقابل هدف على حساب بني ياس في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، لتتوقف سلسلة النتائج المخيبة بعدما لم يتمكن الجزيرة من الفوز في المباريات الأربع الأخيرة في الدوري قبل الانتصار على السماوي.

وقفز الجزيرة بالفوز إلى المركز الخامس مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة، وبنفس رصيد الشارقة الذي يتبقى له مباراة مع شباب الأهلي في الجولة ذاتها 20 الجاري، بينما توقف رصيد بني ياس عند 13 نقطة في المركز السابع، بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم، والثالثة أمام فرق مقدمة الترتيب بعد الهزيمة من الوصل والعين والجزيرة. وتسيد الجزيرة مجريات المباراة أمام مضيفه بني ياس، ساعده على ذلك خوض السماوي اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول.

واعترف فرانك دي بور، مدرب الجزيرة، بأن طرد لاعب بني ياس ساعد فريقه بعض الشيء على التفوق على منافسه وتحقيق الفوز برباعية حتى وإن حدث الطرد في الوقت الذي كان فيه الجزيرة متقدماً في النتيجة بهدفين.

وقال في تصريحات عقب اللقاء: «سعيد بالفوز وبأداء اللاعبين في المباراة، والفوز على بني ياس في ملعبه يمنح الفريق الثقة قبل المباريات المقبلة، خاصة بعد 4 جولات لم يتذوق فيها الفريق طعم الانتصار».

وأضاف: «صحيح طرد مدافع بني ياس وإكمال المنافس المباراة بعشرة لاعبين ساعدنا على الفوز الكبير، ولكن في الوقت ذاته اللاعبون ظهروا بشكل جيد على أرض الملعب، وقدموا أداءً جيداً، رغم الفرص التي خلقها بني ياس». وأردف: «في النهاية ظهرنا بشكل متماسك من جانبنا، والفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية قوية، ويمكننا البناء على هذا الانتصار في المرحلة المقبلة، وآمل أن نواصل التحسن على مستوى الأداء والنتائج في الفترة المقبلة».

من جهته، أبدى السلوفيني داركو ميلانيتش، المدير الفني لبني ياس، حزنه على الخسارة الثقيلة التي تعرض لها السماوي في أول هزيمة للفريق على ملعبه في الدوري هذا الموسم. وعزا ميلانيتش تفوق الجزيرة إلى الهدف المبكر الذي استقبلته شباك بني ياس في المباراة، إضافة إلى النقص العددي بعد طرد جواو فيكتور.

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «في كثير من الأحيان تضع خطة معينة للمنافس، ولكن ظروف وسيناريو المباراة يفرض عليك تغيير خطتك بشكل سريع، وهو ما حدث بعدما استقبلنا هدفاً مبكراً بعد خمس دقائق فقط من بداية اللقاء، مثلما حدث في مواجهاتنا أمام الجزيرة في بطولة كأس الرابطة، مما أربك حساباتنا». وأضاف: «كان من الصعب اللعب بعشرة لاعبين أمام نادٍ بحجم الجزيرة يمتلك إمكانات كبيرة ولاعبين على مستوى عالٍ».

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