حسابات معقدة للشارقة أمام الفيصلي الأردني الليلة   

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يدخل الشارقة مباراته في الثامنة من مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» أمام الفيصلي الأردني في استاد عمّان الدولي، ضمن الجولة السادسة بالمجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، بحسابات شديدة التعقيد، للحصول على بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، على خلفية تراجعه للمركز الثاني في المجموعة عقب تلقيه أول خسارة على ملعبه من السد القطري، وفوز ناساف على الفيصلي.

وكان الشارقة فاز ذهاباً في ملعبه على الفيصلي، ولديه 8 نقاط، بفارق نقطتين عن المتصدر، ويتقدم بفارق نقطة عن السد القطري، الذي يستضيف في نفس الموعد ناساف الأوزبكي، بينما فقد الفيصلي حظوظه في التأهل، بعد بقائه في 3 نقاط، ولكن لا يعني أنه سيكون صيداً سهلاً على ملعبه، الذي شهد فوزه الوحيد على السد القطري 2 - 0، ويحتاج الشارقة الفوز، وانتظار نتيجة مباراة السد وناساف. ووصل وفد الشارقة إلى الأردن مساء أول من أمس، وخاض الفريق الحصة التدريبية الوحيدة قبل المباراة في استاد عمان، بقيادة المدير الفني الروماني أولاريو كوزمين، الذي يعرف أن المباراة تمثل فرصته الأخيرة في البطولة.

ويعمل المدير الفني كوزمين أولاريو، على اختيار البديل المناسب مكان ماركوس ميلوني وماجد سرور المصاب، واختيار أنسب 5 محترفين أجانب، طبقاً لنظام البطولة، التي لا يتعدى سقف مشاركة الأجانب فيها 5 لاعبين.

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