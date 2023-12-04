دبا الفجيرة والعربي يكملان عقد دور الـ16 للكأس الغالية

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكمل فريقا دبا الفجيرة والعربي عقد دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وفاز «النواخذة» أمس في ختام الدور التمهيدي على الجزيرة الحمراء بهدف العماني محمد المربوعي بالدقيقة 88، فيما تفوق العربي بعشرة لاعبين على دبا الحصن بهدف البرازيلي اديلتون جونيور بالدقيقة 16، وقام حكم المباراة أحمد بلال بطرد لاعب العربي سلطان ابودقن في الدقيقة 68.

وسينضم فريقا دبا الفجيرة والعربي في دور الـ 16 للكأس الغالية إلى فرق دوري المحترفين الذين يمثلون 14 نادياً.

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