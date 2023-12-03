العين يجرى تدريبه الأخير على ملعبه ويغادر لمواجهة أهال التركمستاني

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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أجرى العين حصة تدريبية أخيرة على ملعبه مساء اليوم ليغادر بعدها إلى عشق أباد عاصمة تركمستان لمواجهة آهال التركمستاني يوم الثلاثاء لحساب الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال آسيا، وتعتبر المباراة أداء واجب للعين الذي تأهل مسبقا إلى ثمن نهائي المسابقة الآسيوية متصدرا المجموعة برصيد (12 نقطة) بعد فوزه في الجولات الأربع الأولى قبل أن يخسر بالجولة الخامسة أمام ضيفه بختاكور الأوزبكي.

وهنأ محمد عبيد حماد، عضو لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف قطاع الفريق الأول والرديف، القيادة الرشيدة وشعب الامارات بمناسبة اليوم الوطني الـ52، وأكد أن لاعبي العين يستشعرون بالمسؤولية في الدفاع عن اسم النادي الذي يمثل الدولة في البطولة الآسيوية، خصوصاً بعد الخسارة الأولى التي تعرض لها في مشواره القاري بالجولة الماضية، مشيرا إلى أن الفريق دخل تلك المباراة في ظل ظروف استثنائية.

وقال: الأندية الكبيرة تخوض كل التحديات للتاريخ ويتطلع الجميع إلى العودة من عشق آباد بنتيجة إيجابية كون المباراة تعتبر المواجهة الرسمية الأولى للعين في تركمانستان والفريق مطالب بالعودة إلى طريق الانتصارات، وعليه أن يكون جاهزاً لكافة التحديات، وبرغم أن أرضية ملعب المباراة ليست بالمستوى المطلوب وفقاً للتقارير التي وصلتنا من وفد المقدمة، غير أننا لن نبحث عن أعذار ومطالبون بحصد النقاط الثلاث، و نأمل أن يضع الاتحاد القاري المعايير المرتبطة بسلامة اللاعبين عين الاعتبار قبل اعتماد الملاعب التي تقام عليها أكبر بطولات القارة الآسيوية

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