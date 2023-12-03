الوصل يهزم البطائح برباعية ويعزز صدارته في الدوري

المصدر: دبي، أبوظبي ـ إيهاب زهدي ومحمد صادق

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عزز الوصل صدارته لجدول ترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 23 نقطة، بعد فوزه على ضيفه البطائح 4 ـ 1، في مباراتهما على ملعب استاد زعبيل بدبي مساء أمس، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، بينما توقف رصيد البطائح عند 12 نقطة، وسجل أهداف الوصل اداما ديالو هدفين في الدقيقتين 16 و66، والكسيس بيريز وهاريس في الدقيقتين 86 و88، وأحرز هدف البطائح مدافع الوصل سفيان بوفنتيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42.

فوز

على جانب آخر، استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات بفوزه العريض على بني ياس 4 ـ 1، في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة، أمس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة ويقفز للمركز الخامس في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 13 في المركز السابع.

واستفاق الجزيرة بعد 4 مباريات في الدوري لم يتذوق فيها طعم الفوز، لعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب البرازيلي جواو فيكتور.

سيطرة

أنهى الجزيرة الشوط الأول متقدماً بهدفين، بعدما افتتح نيسكينز كيبانو التسجيل مبكراً في الدقيقة 5، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 28. وواصل تفوقه في الشوط الثاني، إذ نجح علي مبخوت في تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 65. وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة بالهدف الوحيد للسماوي في الدقيقة 75.

واختتم البديل برونو رباعية الجزيرة في الدقيقة 79.

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