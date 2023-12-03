مباراتان تحددان هوية الصاعدين للدور الـ 16 لأغلى الكؤوس اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتضح، اليوم، هوية الفريقين الصاعدين لدور الـ16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك بإقامة مباراتين ضمن الدور الرابع للتصفيات التمهيدية لأندية الدرجة الأولى، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف بعد العصر. وتجمع مواجهتا اليوم كلاً من دبا الفجيرة ضد الجزيرة الحمراء بملعب تحفة النواخذة، ويستقبل دبا الحصن ضيفه العربي أيضاً بالساحل الشرقي، والفائز من كل مباراة ينضم لفرق دوري أدنوك للمحترفين الـ14 لبدء مواجهات دور الـ16 للمسابقة الأغلى.

رد الاعتبار

ي المباراة الأولى، يتطلع دبا الفجيرة إلى تكرار فوزه على ضيفه الجزيرة الحمراء بهدفين ضمن الأسبوع العاشر من دوري الهواة، ولذلك يتطلع الفريق الضيف إلى رد اعتبار هزيمته السابقة ووضع قدم للمرة الأولى في دور ثمن نهائي الكأس الغالية.

ووصل النواخذة لهذا الدور بعد إقصاء العروبة متصدر مسابقة الدوري بالفوز عليه بنتيجة عريضة برباعية نظيفة، وهي الخسارة الوحيدة للعروبة منذ بداية الموسم، في وقت وصل فيه الجزيرة الحمراء لدور الأربعة بعد تخطيه عقبة الذيد بنتيجة 3 - 0.

شعار الفوز

وتجمع المباراة الثانية دبا الحصن ضد فريق العربي في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين ولا بد من فائز اليوم، وصعد دبا الحصن لهذا الدور بعد فوزه بعد التمديد على سيتي 3 - 1، في وقت فاز فيه العربي على غلف أف سي بركلات الترجيح بعد نهاية مباراة دور الثمانية على وقع التعادل الإيجابي 2-2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز