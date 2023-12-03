مهدي قائدي يتوهج مع «النمور» ويصل إلى 6 أهداف

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

توهج مهدي قائدي مهاجم اتحاد كلباء «النمور»، مع فريقه في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، التي شهدت إحرازه 6 أهداف بنهاية الجولة التاسعة في وصافة قائمة هدافي المنافسة، مؤكداً أنه صفقة ناجحة لـ«النمور» الذي كسب توقيعه معاراً من شباب الأهلي.

تألق

ونجح مهدي قائدي في الانسجام سريعاً وتألق مع اتحاد كلباء محدثاً فارقاً كبيراً تؤكده أرقامه المميزة بمشاركته أساسياً في 9 مباريات بعدد دقائق 764 دقيقة محرزاً 6 أهداف، مع تقديمه لمستوى متميز أسهم به في جمع النقاط التي وضعت فريقه في المركز التاسع برصيد 11 نقطة بجدول ترتيب الدوري.

وقدم قائدي مستوى أكثر تميزاً في مباراة أول من أمس، أمام الإمارات «الصقور» والتي كسبها اتحاد كلباء «النمور» 4 - 2، كان فيها المهاجم الشاب كلمة السر واللاعب الأفضل في أرضية الملعب، والذي منح «النمور» نقاط الفوز بإحرازه هدفين، وتسببه في ركلتي جزاء أحرز منهما فريقه هدفين، ونتيجة لتألقه المستمر فإن مهاجم كلباء أصبح من ضمن المنافسين بقوة على لقب هداف البطولة قياساً بالأهداف التي أحرزها حتى الآن، وبصمته الواضحة في انتصارات «النمور» مع تطور مستواه الملحوظ في جميع المواجهات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز