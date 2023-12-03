البدلاء نقطة تحوّل لقاء عجمان وحتا

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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استحقت مباراة عجمان وحتا، التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، أن تكون مباراة البدلاء، بعد السلبية التي كان عليها الشوط الأول، حيث انتظر عجمان دخول بديله برستيج، ليفتتح له التسجيل في الشوط الثاني، ولم ييأس حتا من النتيجة، حتى بعد اقترابها من النهاية في الوقت البديل، وكان بطل قصة التعادل البديل جمال معروف، وامتد تأثير البدلاء في النتيجة، حتى في ركلة الجزاء التي سجل منها معروف التعادل، وارتكبها المدافع البديل لعجمان محمد جابر.

تباينت ردود الفعل لدى مدربي الفريقين جراء السيناريو الذي انتهت عليه المباراة، المدرب الروماني إيسايلا مدرب عجمان، لم يخفِ إحباطه من النتيجة التي حرمت فريقه من فوز ثانٍ على التوالي، والأول على ملعبه، وأمام منافس مباشر على البقاء.

وقال إيسايلا: شاهدت ضربة الجزاء، ومعاينتها في الإعادة عقب نهاية المباراة، وسوف اكتفي بالتعليق على المباراة فقط، رغم السيطرة والاستحواذ، إلا أننا للأسف كنا نعاني في الملعب، وكنا بطيئين في الحركة، ولم نصنع فرصاً بالمستوى المطلوب، وفي الشوط الثاني أجريت تعديلات، وتبعها تغيير في طريقة اللعب، ونجحنا في التسجيل، وتقدمنا بهدف، ولكني أشعر بالإحباط بسبب خسارة نقطتين في آخر دقيقة بهذا الشكل، ورغم شكّي في ركلة الجزاء، ولكني غاضب من فريقي، لأنه وللمباراة الثانية على التوالي، يقدم ركلات جزاء مجانية من هجمات غير خطرة.

على جانب آخر، بدت النتيجة مرضية للإيطالي فابيو مدرب حتا، الذي قال: فريقي يستحق التعادل، رغم أننا تأخرنا بهدف، أعتذر إذا كان فريقي مجهداً، والخروج بنقطة شيء إيجابي، وبالتعادل مع عجمان، نكون حصدنا نقطة مهمة في الدوري، وهذا الحصاد نتيجة عدالة كرة القدم، وكنا نستحق التعادل.

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