الجزيرة يعود لنغمة الانتصارات برباعية في شباك بني ياس (صور)

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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استعاد الجزيرة نغمة الانتصارات بفوزه العريض على بني ياس 4-1، في المباراة التي جرت على ملعب السماوي بالشامخة، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة ويقفز للمركز الخامس في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد بني ياس عند النقطة 13 في للمركز السابع.

واستفاق الجزيرة بعد 4 مباريات في الدوري لم يتذوق فيها طعم الفوز، ليستعيد الفريق جزء من توازنه، بعد نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة، فيما تلقى بني ياس خسارته الأولى على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

لعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 34 بعدما أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء المباشرة في وجه اللاعب البرازيلي جواو فيكتور.

ولم يجد الجزيرة صعوبة في السيطرة على مجريات المباراة، وأنهى الفريق الشوط الأول متقدماً بهدفين، بعدما افتتح نيسكينز كيبانو التسجيل مبكراً في الدقيقة 5، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وواصل الجزيرة تفوقه في الشوط الثاني، إذ نجح علي مبخوت في تسجيل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 65.

وقلص الألباني تاولانت سيفيري النتيجة بالهدف الوحيد للسماوي في المباراة في الدقيقة 75.

واختتم البديل برونو رباعية الجزيرة في الدقيقة 79 من كرة عريضة جهة اليمين لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

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