الوصل يفوز على البطائح برباعية ويتمسك بصدارة الدوري الإماراتي (صور)

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عزز الوصل صدارته لجدول ترتيب أندية الدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين)، بوصوله إلى 23 نقطة، بعد فوزه على ضيفه البطائح 4-1، في مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل بدبي مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، بينما توقف رصيد البطائح عند 12 نقطة.

سجل أهداف الوصل اداما ديالو هدفين في الدقيقتين 16 و66، والكسيس بيريز وهاريس في الدقيقتين 86 و88، وأحرز هدف البطائح مدافع الوصل سفيان بوفنتيني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42.

ولم يتأخر الوصل عن التسجيل طويلاً، بعدما انطلق لاعبه اداما ديالو من وسط الملعب، واخترق منطقة الجزاء بمهارة فنية عالية، وسدد الكرة معلناً عن هدفاً لفريقه في الدقيقة 16، وتحرر البطائح من حذره الدفاعي بعد هذا الهدف، وضغط هجومياً لكنه لم ينجح في إيجاد حلول فعالة لاختراق دفاعات الوصل، الذي قابله بهجمات مرتدة شكلت خطورة على مرمى حارس الضيوف زايد الحمادي.

ومرر فابيو دي ليما كرة بالكعب في الدقيقة 34، إلى كايو وسط دفاعات البطائح، وسدد كرة قوية تصدى لها زايد الحمادي، واستغل سيكو بابا لاعب البطائح، خطأ من لاعب الوصل عبد الرحمن صالح، ليخطف الكرة ويلعبها عرضية وسددها زميله محمد راشد، لتصطدم بجسد مدافع الوصل سفيان بوفتيني، وتحول اتجاهها لتسكن شباك الإمبراطور في الدقيقة 42، وأطلق حكم المباراة بعدها بـ 4 دقائق، صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وظهر البطائح أكثر خطورة في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وردت عارضة مرمى الوصل كرة عرضية للبطائح في الدقيقة 47، قبل أن يحرز اداما ديالو الهدف الثاني له وللوصل في الدقيقة 66، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ثم أحرز الكسيس بيريز هدفاً ثالثاً للوصل بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 86، وأنهى البديل هاريس المباراة بهدف رابع للوصل في الدقيقة 88، بعد هجمة سريعة وعرضية من علي صالح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز