التعادل يحسم كلاسيكو النصر والوحدة

المصدر: عجمان- ياسر قاسم - دبي - عدنان الغربي - رأس الخيمة - أحمد عيسى

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حسم التعادل 1 - 1 كلاسيكو النصر والوحدة، أمس، لحساب الجولة 9 لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم، ليرفع الوحدة رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الرابع، مقابل 9 نقاط للعميد، في المركز العاشر.



تقدم النصر بواسطة الإيطالي مانولو غابياديني في الدقيقة 18، وأتيحت للاعب نفسه فرصة مضاعفة النتيجة، لكن حارس المرمى راشد علي، تصدى بنجاح لمحاولته الانفرادية في الدقيقة 24، ثم نجح الوحدة في استعادة سيطرته على المباراة، وأوجد العديد من الفرص الخطرة، إلا أن حارس المرمى أحمد شمبيه تألق في إبعادها عن مرماه.



في الشوط الثاني، نزل الوحدة بثقله، وضغط بقوة على دفاع النصر، وأثمرت محاولاته ضربة جزاء، حولها المهاجم السوري عمر خريبين إلى هدف التعادل في الدقيقة 56، وتواصل اللعب سجالاً بين الفريقين، حتى نهاية المباراة.



وحقق حتا تعادلاً بطعم الفوز في استاد راشد بن سعيد، أمام مستضيفه عجمان، بنتيجة 1-1، بعد مباراة متوسطة المستوى، لم ترقَ للإثارة إلا بعد نهاية الوقت الأصلي، وجاء هدفا المباراة في الشوط الثاني، بعد شوط أول سلبي في الأداء والنتيجة.



فاعلية



وفي الشوط الثاني، ظهرت فاعلية عجمان الهجومية، بفضل دخول برستيج بدلاً عن ناصر عبد الهادي، وضاعت فرصة التسجيل بداية الشوط من هيكل الشيخاوي، قبل أن ينجح البديل برستيج في افتتاح التسجيل بالدقيقة 72، من كرة صنعها هيكل الشيخاوي ببراعة، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه المباراة لفوز ثانٍ على التوالي لأصحاب الأرض، صنع ارون تشيبولا فرصة التعادل، قبل ثوانٍ من نهاية الوقت البديل «90 +4»، حيث توغل داخل الصندوق، وارتكب معه البديل محمد جابر مخالفة، احتسبها الحكم أحمد سالم ركلة جزاء، سجل منها البديل جمال معروف هدف التعادل، الذي انتهت عليه المباراة، ليرتفع عجمان للنقطة السابعة، وحتا للنقطة الرابعة.



واسترد اتحاد كلباء نغمة الانتصارات، على حساب مضيفه الإمارات، بالفوز عليه 4 -2، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة، متقدماً للمركز التاسع، وبقي الصقور، برصيد 5 نقاط، بالمركز 13 في جدول الترتيب.



ويدين النمور بالفضل في الفوز الكبير، للمتألق مهدي قايدي، الذي كان النجم الأبرز في اللقاء، بإحرازه الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و18، مع تسببه في ركلتي جزاء، أحرز منها فريقه هدفين بواسطة دانيل بيسا ق 55، وأندريس فومبيرجر ق 73، فيما أحرز للصقور فهد بدر ق 38، وباكو الكاسير ق 76، والذي نشط بعده صاحب الأرض، لتعديل النتيجة، لكنه اصطدم بقوة دفاع النمور ، الذي نجح في المحافظة على تقدمه، وانتزاع النقاط الثلاث.

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