الوصل والبطائح.. صدارة وتحدٍ

المصدر: دبي- البيان

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تتواصل الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، اليوم، بمباراتين، حيث يرفع الوصل شعار الفوز فقط للحفاظ على الصدارة، عندما يستضيف البطائح على ملعب استاد زعبيل بدبي، عند الساعة 16:45، فيما يسعى البطائح لمواصلة العروض والنتائج الجيدة في مسابقة الدوري في الموسم الجاري، التي وضعت الفريق في المركز السابع برصيد 12 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن «الإمبراطور»، على قمة جدول ترتيب الأندية المتنافسة في الدوري.



وتشير التوقعات بمواجهة مثيرة على أرض استاد زعبيل اليوم، على ضوء نتائج وأرقام الفريقين في الموسم الجاري، إذ يمتلك الوصل أقوى خط هجوم، بتسجيل 23 هدفاً، وثاني أقوى خط دفاع بتلقي 10 أهداف، ويبقى «الإمبراطور» الوحيد الذي لم يتلقَ أي خسارة حتى الآن في الدوري، بعد 6 انتصارات وتعادلين، وفي المقابل، يملك البطائح سادس أقوى خط هجوم بتسجيل 12 هدفاً، وثالث أقوى خط دفاع بتلقي 11 هدفاً، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل مثلها، وخسارة مباراتين، وتبقى الإشارة إلى أن الفريقين سبق والتقيا مرتين فقط، وذلك في الجولتين الثانية والخامسة من دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، وحقق فيهما الوصل الفوز بنتيجتي 2 - 1 و3 - 1.



وقال الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل: «لا أعتقد بوجود مباراة سهلة في الدوري، لأن كل الفرق تمتلك لاعبين على مستوى عالٍ، والبطائح استقبل عدداً قليلاً من الأهداف، وهو فريق جيد للغاية على المستوى التكتيكي، ولذلك علينا أن نكون في كامل تركيزنا، وبالنسبة لنا، يبقى هدفنا واحداً أمام جميع الفرق، وهو تقديم أداء جيد وقوي، وحصد نقاط الفوز».



حماس



بدوره، أكد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، أنه متحمس جداً لمواجهة اليوم، لأن المباراة تجمعه بمتصدر الدوري، صاحب أفضل خط هجوم في البطولة، وثاني أفضل دفاع، ويتميز المنافس بوجود حالة من التوازن بين الدفاع والهجوم، ما قاده إلى المركز الأول في ترتيب جدول المسابقة، مشيراً إلى أنه يعرف ملعب الوصل جيداً، وقوته تكمن في جمهوره الشرس، الذي يشجع ويهتف طوال 90 دقيقة دون توقف، ما ينعكس إيجاباً على الفريق في تحقيق الانتصارات.

هدف

ويستضيف بني ياس على ملعبه بالشامخة عند الساعة 19:30 اليوم، فريق الجزيرة، في مواجهة يسعى فيها السماوي إلى استمرار نتائجه الإيجابية، ومواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة، إذ يحتل الفريق المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 13 نقطة، فيما يتطلع الجزيرة إلى إيقاف نزيف النقاط، خاصة بعد نتائجه الأخيرة، وعدم تحقيقه الفوز في آخر جولتين.



وأكد السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس، أن مواجهة الجزيرة ستكون قصة مختلفة عن المباريات الماضية، خاصة أنه فريق كبير، رغم معاناته مع النتائج.



وقال: «سعيد بنتائجنا الأخيرة، ولكن يجب أن نفكر في كيفية الفوز أمام الجزيرة، لأننا سنواجه فريقاً كبيراً، بغض النظر عن نتائجه».



من جانبه، قال الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، إن فريقه ليس لديه خيار سوى الفوز، الذي غاب عنه خلال الأربع مباريات السابقة، وأضاف: قبل بداية الموسم، لم أكن أتوقع أن يلعب الجزيرة 4 مباريات دون أن يحقق الفوز، هذا الأمر لا يصدق، لأن تحضيراتنا كانت جيدة، والفريق به عناصر متميزة، لكن هذا ما حدث بالفعل، لذلك علينا أن ننظم صفوفنا، وأن نعود سريعاً لتحقيق الانتصارات. وأشار دي بور إلى أن فريقه عانى من الإحباط عقب مباراة الوصل، لكن تحسنت الأوضاع تدريجياً ، برغبة كبيرة في تحقيق نتائج إيجابية بداية من لقاء بني ياس، ذاكراً أن هنالك إصراراً كبيراً وسط جميع اللاعبين، لتصحيح المسار.

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