بهدفي غابياديني وخربين..التعادل يحسم "كلاسيكو" النصر والوحدة

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

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حسم التعادل بهدف لمثله كلاسيكو النصر والوحدة، مساء اليوم، لحساب الجولة 9 لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد آل مكتوم، ليرفع الوحدة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، مقابل 9 نقاط للعميد في المركز العاشر.

بدأت المباراة بفترة جس نبض من الفريقين قبل أن يفرض الوحدة أفضلية نسبية واستحواذا على الكرة، ما مكنه من إيجاد بعض الفرص أبرزها تسديدة قوية للأرجنتيني كريستيان جوانكا مرت بجانب القائم الأيسر بقليل، رد عليها النصر بهدف سريع بواسطة الإيطالي مانولو غابياديني في الدقيقة 18، وأتيحت للاعب نفسه فرصة مضاعفة النتيجة لكن حارس المرمى راشد علي تصدى بنجاح لمحاولته الانفرادية في الدقيقة 24، ثم نجح الوحدة في استعادة سيطرته على المباراة وأوجد العديد من الفرص الخطرة من هجمات متنوعة تألق حارس المرمى أحمد شمبيه في إبعادها عن مرماه.

في الشوط الثاني نزل الوحدة بثقله إلى الهجوم، وضغط بقوة على دفاع النصر، وأثمرت محاولاته ضربة جزاء حولها المهاجم السوري عمر خربين إلى هدف التعادل في الدقيقة 56، وتواصل اللعب سجالا بن الفريقين حتى نهاية المباراة.

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