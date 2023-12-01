"النمور" يسترد نغمة الانتصارات ويضاعف أحزان "الصقور"

المصدر: رأس الخيمة: أحمد عيسى

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استرد إتحاد كلباء نغمة الإنتصارات على حساب مضيفه الإمارات بالفوز عليه 4-2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة فوق الوسط شهدت أهدار العديد من الفرص للفريقين، عاد من خلالها "النمور" للإنتصارات التي غابت عنه خلال الجولات الثلاث الماضية والتي شهدت خسارته في مباراتين وتعادله في مباراة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متقدما للمركز التاسع' وبقى الصقور الذي تضاعفت أحزانه بالخسارة الخامسة على التوالي برصيد 5 نقاط بالمركز الثالث عشر في جدول ترتيب المنافسة.

ويدين النمور بالفضل في الفوز الكبير للمتالق مهدي قايدي الذي كان النجم الأبرز في اللقاء، بإحرازه الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 6 و 18، مع تسببه في ركلتي جزاء إرتكبهما معه دفاع الصقور إحرز منها فريقه هدفين بواسطة دانيل بيسا ق 55 و أندريس فومبيرجر ق 73، فيما أحرز للصقور فهد بدر ق 38، وباكو الكاسير ق 76 والذي نشط بعده صاحب الأرض وضاعف جهوده لتعديل النتيجة بقيادة عدد من الهجمات لكنه اصطدم بقوة دفاع النمور وتماسكه الذي نجح في المحافظة على تقدمه وأنتزاع النقاط الثلاث من مضيفه.

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